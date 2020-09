Einzug der Digitalisierung auf Baustellen

FH Kärnten lädt zum ersten „FASSADEN DIGITAL Symposium“

Längst hat die Digitalisierung auf den Baustellen Einzug gehalten und Studierende müssen sich den stetig wachsenden Aufgaben in Komplexität, Ökologie und Digitalisierung im Bauwesen stellen können. Diese Inhalte und das Know-how sollte auch unseren Auszubildenden weitergegeben werden Martin Schneider, Leiter des Studiengangs Bauingenieurwesen an der FH Kärnten

Spittal/Villach (OTS) - Der Studienbereich Bauingenieurwesen & Architektur der FH Kärnten lädt in Kooperation mit der Fachplattform bauinformation.com am 17. September 2020 zum ersten „Fassaden digital Symposium“ ein. Sieben Referent*innen mit Know-how aus dem Bereich Gebäudefassaden stellen sich aktuellen Themen und Fragestellungen.

Digitale Prozesse und Tools gewinnen in der Baubranche zunehmend an Bedeutung. „Unserem Studiengang Bauingenieurwesen auf dem Campus Spittal ist es wichtig, Rahmenbedingungen und Zielsetzungen so mitzugestalten, dass der Einsatz von digitalen Lehrmethoden im Studium stärker ausgebaut wird", bekräftigt Martin Schneider, Leiter des Studiengangs Bauingenieurwesen an der FH Kärnten. „Längst hat die Digitalisierung auf den Baustellen Einzug gehalten und Studierende müssen sich den stetig wachsenden Aufgaben in Komplexität, Ökologie und Digitalisierung im Bauwesen stellen können. Diese Inhalte und das Know-how sollte auch unseren Auszubildenden weitergegeben werden" , führt Martin Schneider weiter aus.

Zusammen mit der Fachplattform bauinformation.com lädt der Studiengang Bauingenieurwesen unter der Leitung von Martin Schneider zum ersten „Fassaden digital Symposium“ ein, das am 17. September von 8:45 bis 19 Uhr live als Online-Konferenz übertragen wird. „Die Intention unserer Fachplattform bauinformation.com ist es, den digitalen Wandel für den Wissenstransfer und den Informationsaustausch in der Baubranche mittels Online-Live-Fachvorträgen zu nutzen. Damit bieten wir dem Fachpublikum einen Zugang zu wichtigen Themen der Digitalisierung in der Baubranche“, erklärt Christoph Buxbaum, Gründer der Fachplattform bauinformation.com und Lehrender an der FH Kärnten.

Mit der Umsetzung von Symposien im Online-Format wurde ein Schritt gesetzt, um dem wachsenden Informationsbedarf unter Fachexpert*innen und Referent*innen aus der Baubranche gerecht zu werden. Der Startschuss erfolgt mit dem „FASSADEN DIGITAL Symposium“ am 17. September 2020. Sieben Referent*innen werden u.a. über „Gebäudehüllen entwickeln und realisieren im Zeitalter digitaler Disruption und AI“, „Urbane Hitzeinseln: Fassadenbegrünungen als Maßnahme zur Verbesserung des Stadtklimas“ und „3D-Druck und Parametrisierung der Fassadenplanung“ sprechen.

