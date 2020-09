AK fordert Konjunkturpaket für Oberösterreich: 650 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krise

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt schwer erschüttert, die Arbeitslosigkeit ist in Oberösterreich höher als je zuvor. Im August hatten immer noch mehr als 51.585 Menschen keinen Job. Um zumindest wieder zur alten Normalität zurückkehren zu können, sind massive Anstrengungen und öffentliche Investitionen nötig. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 10. September 2020, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , zum Thema AK fordert Konjunkturpaket für Oberösterreich:

650 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krise präsentieren wir wirksame und sinnvolle Maßnahmen im Gestaltungsbereich der Landespolitik.

Als Gesprächspartner/-innen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und die Leiterin der Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, Mag.a Bettina Csoka zur Verfügung.

