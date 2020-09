Bundesstaatliche Kommission entscheidet sich für Flagge im Magnolien-Design für kommende November-Wahl

Jackson, Mississippi (ots/PRNewswire) - Nach Abstimmung der Kommission erhält die neue Flagge die offizielle Bezeichnung "In God We Trust".

Die Kommission zur Neugestaltung der Flagge für den Bundesstaat Mississippi tagte in den Two Mississippi Museums und entschied sich für die "New Magnolia Flag". Die Mitglieder der durch die House Bill Nr. 1796 gegründeten Kommission unterbreiteten in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung den vorgeschlagenen Neuentwurf sowohl dem Gouverneur als auch dem Parlament. Die Bewohner von Mississippi werden am 3. November darüber abstimmen, ob sie das neue Design der Flagge gutheißen.

Die Kommission einigte sich darauf, der Flagge die offizielle Bezeichnung "In God We Trust" zu verleihen.

Die Flagge wurde von Rocky Vaughan entworfen, mit Unterstützung von Sue Anna Joe, Kara Giles und Dominique Pugh. Sie zeigt eine weiße Magnolie auf blauem Hintergrund sowie Längsbalken in Rot und Gold auf der linken und rechten Seite. Die Magnolie ist von einundzwanzig Sternen umgeben, von denen einer die indigenen Völker Amerikas repräsentiert. Das Design enthält außerdem die Worte "In God We Trust".

"Unsere Flagge soll alles Schöne und Gute in uns widerspiegeln. Sie soll einen Bundesstaat repräsentieren, der ein positives Image verdient", so Vaughan. "Das Magnolien-Design steht für die Wärme und Stärke der liebenswürdigen Menschen von Mississippi. Es an der Zeit, der Welt zu zeigen, dass wir aus Mississippi, dem Magnolien-Staat, kommen."

Stammeshäuptling Cyrus Ben sowie Sherri Carr Bevis, Frank Bordeaux, Mary Graham, Betsey Hamilton, Robyn Tannehill, T.J. Taylor und J. Mack Varner waren im Auftrag der Flaggenkommission tätig. Richter Reuben Anderson leitete die Kommission.

"Niemand hat härter daran gearbeitet, eine neue Mississippi-Flagge einzuführen, als Gouverneur William Winter", sagte Anderson, der auch Präsident des Board of Trustees des Mississippi Department of Archives and History (MDAH) ist. "Da wir uns heute in Mississippi für eine Flagge entschieden haben, die uns zusammenführt und uns stolz macht, denke ich an diesem speziellen Tag ganz besonders an ihn. Ich möchte der Regierung, meinen Kollegen und der Kommission für ihr Engagement danken sowie dafür, dass sie sich dafür einsetzen, Mississippi der Zukunft einen Schritt näher zu bringen."

"Das MDAH ist stolz darauf, die Flaggenkommission bei ihrer historischen Arbeit unterstützen zu dürfen", sagte MDAH-Direktorin Katie Blount. "Wir haben uns auch besonders darüber gefreut, dass sich die Öffentlichkeit so stark in den Prozess eingebracht hat. Die Kommission arbeitete unermüdlich, hörte auf die Meinung von Experten und die Stimmen aus der Bevölkerung und hat sich letztendlich für ein wirklich großartiges Design entschieden, das den Wählern am 3. November präsentiert wird."

Am 1. Juli 2020 zog Mississippi seine Flagge, die aus dem Jahr 1894 stammte, aus dem Verkehr - die letzte Flagge in der Nation, die die ehemalige Kriegsflagge der Konföderation enthielt. Die Gesetzgebung ordnete an, diese Flagge zu entfernen und schrieb vor, dass das neue Design die Worte "In God We Trust" enthalten muss.

Alle Meetings wurden live auf der Facebook-Seite des MDAH übertragen und anschließend auf dem MDAH YouTube Channel veröffentlicht.

