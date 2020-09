Bauernbund zu Mercosur: Jetzt lenkt auch Deutschland ein

Agrarministerin Klöckner gegen das umstrittene Handelsabkommen

Wien (OTS) - "Autos gegen Rindfleisch" lautet die Devise beim geplanten Handelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Der Grund dafür ist, dass die europäische Automobilindustrie besonders stark vom Mercosur-Abkommen profitieren würde - zulasten von Europas Bauernfamilien. Trotz der wirtschaftlichen Bedeutung des Automobilsektors in Deutschland hat sich nun auch Agrarministerin Julia Klöckner beim EU-Agrarministerrat dem Handelsabkommen gegenüber kritisch ausgesprochen. Klöckner warnt davor, dass dadurch europäische Bauernfamilien mit riesigen Agrarkonzernen aus Südamerika konkurrieren müssten. "Dieser Schwenk ist sehr erfreulich und im Sinne des Österreichischen Bauernbundes", sagt dessen Präsident Georg Strasser.

Der Bauernbund kämpft seit Jahren vehement gegen den umstrittenen EU-Mercosur-Deal. Einen ersten Schulterschluss vereinbarte die Bundesregierung im Regierungsprogramm, wo eine "Ablehnung des Mercosur-Handelsabkommens in der derzeitigen Form" festgehalten wurde. "Ein solcher Vertrag hätte fatale Auswirkungen. Leidtragende würden Europas Bauernfamilien, die Umwelt und der Klimaschutz sein. Stimmen wir also dem Handelsdeal zu, brauchen wir über die Umsetzung des Green Deals in der Land- und Forstwirtschaft in Österreich nicht mehr weiterreden", zeigt sich Strasser bestimmt.

Zuerst Regierungsprogramm umsetzen, dann über neue Forderungen reden

"Wir dürfen uns bei der Lebensmittelversorgung nicht in die Abhängigkeit von internationalen Agrarexporteuren aus Übersee begeben. Im Gegenteil: Wir müssen weitere Schritte für eine Stärkung der regionalen Versorgung in Österreich setzen", so Strasser. Im Regierungsprogramm wurde auch eine Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Produkte und in der Gemeinschaftsverpflegung vereinbart. Der Bauernbund plädiert an den dafür zuständigen Bundesminister Rudolf Anschober, endlich erste Schritte zu setzen: "Die Konzepte für eine erfolgreiche Umsetzung liegen bereits am Tisch des dafür verantwortlichen Gesundheitsressorts. Wir unterstützen ebenfalls den Vorstoß unserer Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, eine EU-weite Lebensmittel-Herkunftskennzeichnung im Rahmen der EU-Strategie 'Vom Hof auf den Tisch' voranzutreiben", betont Strasser. (Schluss)



