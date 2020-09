FPÖ – Rauch: Schwarz-grüne Regierung hält trotz Corona-Krise an Teuerungen für Autofahrer fest

Autofahrer und ländlicher Raum sind mit Sicherheit nicht die Melkkühe und die Sündenböcke der Nation

Wien (OTS) - Geht es nach der Anfragebeantwortung der grünen Umweltministerin Gewessler, hält die schwarz-grüne Regierung auch künftig an der Ökologisierung des Verkehrs fest. „Ökologisierung hört sich nett und harmlos an, ist aber in Wahrheit nichts anderes als ein trojanisches Pferd für Österreichs Autofahrer. Wo Ökologisierung draufsteht, ist Teuerung drin. Dass man zudem den Abbau von fossilen Subventionen plant, untermauert den drohenden Angriff auf Österreichs Autofahrer“, kritisierte heute FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch, der an die Regierung appellierte, die Teuerungspläne über Bord zu werfen.

„Insgesamt sechs Mal spricht Umweltministerin Gewessler in der Beantwortung von Ökologisierung. Wer aber diese Ministerin und insbesondere die Grünen kennt, weiß, dass hiermit Teuerungen und zusätzliche Belastungen gemeint sind. Gewessler versucht, die Ökologisierung als harmlos zu verkaufen, während sie aber Österreichs Autofahrer immer weiter belastet. Diese Anfragebeantwortung ist eine klare Kriegserklärung an Österreichs Autofahrer - Abschaffung Dieselprivileg, Abschaffung Pendlerpauschale und vieles mehr. Autofahren wird unter dieser Bundesregierung zum Luxus“, hielt Rauch fest.

„Vor allem die Abschaffung des Dieselprivilegs und die Abschaffung der Pendlerpauschale in dieser Form sind ein Affront. Gerade die Menschen im ländlichen Raum sind auf das Auto angewiesen und profitieren daher vom Dieselprivileg und der Pendlerpauschale. Hierbei wird auch das geplante stadtfreundliche 1-2-3-Ticket keine Abhilfe schaffen. Im Gegenteil, der ländliche Raum wird durch die geplanten Unsinnigkeiten weiter benachteiligt und ausgedünnt“, bekräftigte der FPÖ-Umweltsprecher und führt weiter aus: „Zudem sind hunderttausende Menschen dank den überzogenen Corona-Maßnahmen arbeitslos und kämpfen oftmals tagtäglich um das finanzielle Überleben. Dass man hier dennoch an Belastungen festhält, schlägt dem Fass den Boden aus.“

Der FPÖ-Umweltsprecher forderte daher die Bundesregierung auf, den Ökologisierungswahn und den damit verbundenen Teuerungswahn ad acta zu legen. „Österreichs Autofahrer und der ländliche Raum sind mit Sicherheit nicht die Melkkühe und die Sündenböcke der Nation. Sämtliche Vorhaben sind daher über Bord zu werfen“, so Rauch.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at