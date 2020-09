Presseinladung: Hintergründe, Gäste und Themen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2020

Pressegespräch zur einzigen internationalen Klimaschutzkonferenz des Jahres

Wien (OTS) - Am 17. September finden der vierte AUSTRIAN WORLD SUMMIT und der CLIMATE KIRTAG in Wien statt. Neben Arnold Schwarzenegger werden unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz, der kroatische Präsident Zoran Milanović sowie die slowakische Präsidentin Zuzana Čaputová und viele mehr in der Spanischen Hofreitschule erwartet. Zusätzlich gibt es spannende virtuelle Botschaften und Live-Schaltungen aus aller Welt. Um ein breiteres Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu schaffen, findet auch heuer wieder der Climate Kirtag auf dem Heldenplatz statt. Dort werden neben Schwarzenegger und Bundespräsident Van der Bellen auch Ski-Star Felix Neureuther sowie Musiker wie Lemo und Folkshilfe live auf der Bühne zu sehen sein.

Wir laden Sie herzlich zu einem Pressegespräch über die Hintergründe, Gäste und Themen sowie das Corona Sicherheitskonzept der Konferenz und des Climate Kirtags ein.

Presseinladung: Hintergründe, Gäste und Themen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT2020

Ihre Gesprächspartner/in:



- Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Klimainitiative

- Dr. med. Hans-Peter Hutter, Stv. Leiter MedUni Wien



Wir bitten um Anmeldung bis zum 7.9.2020 unter natascha.unger @ austrianworldsummit.com

Datum: 08.09.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Motto am Fluss, Restaurant

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Natascha Unger

The Schwarzenegger Climate Initiative

Natascha.unger @ austrianworldsummit.com

+43 664/8267897

www.austrianworldsummit.com

www.schwarzeneggerclimateinitiative.com