Erfolgsbilanz eines außergewöhnlichen Kultursommers 2020

Wien setzte Maßstäbe - für sichere Veranstaltungen und als Weltkulturstadt

Rund 100.000 Gäste zählt bisher das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz

Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher kamen zu „Wien dreht auf!“

Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler: „Ein mutiges Projekt, das unserer Stadt gutgetan hat.“

Ein Sommer ohne Live-Kulturerlebnis? Das ist in Wien nicht denkbar. Also entstand Ende Mai die Idee für den „Kultursommer 2020“, bei dem unter dem Motto „Wien dreht auf!“ im Juli und August etwa 25 Locations in ganz Wien mit einem niederschwelligen und kostenlosen Kulturangebot bespielt wurden. Parallel dazu ging auf dem Wiener Rathausplatz das traditionelle Film Festival mit einem innovativen Konzept an den Start, das seinen BesucherInnen 65 Tage lang einen entspannten Kultur- und Kulinarikgenuss unter freiem Himmel und im sicheren Rahmen ermöglichte.

Heute, Mittwoch, zogen Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in einer Pressekonferenz Bilanz über den Wiener Kultursommer 2020 im Schatten der Corona-Pandemie. „Es war ein mutiges Projekt. Wien hat hier auch im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle eingenommen und mit der Realisierung des Festivals ‚Wien dreht auf!‘ und des Film Festivals auf dem Rathausplatz ein wichtiges Zeichen als Weltkulturstadt gesetzt“, betonte Bürgermeister Ludwig. „Umso mehr freut es mich, dass dieser Mut von den Wienerinnen und Wienern honoriert wurde und zehntausende Menschen das kostenlose Kultur- und Erlebnisangebot in diesem außergewöhnlichen Sommer genutzt haben. Es ist uns gelungen, viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch die Veranstaltungsbranche nach den entbehrungsreichen Corona-Monaten zu unterstützen und gleichzeitig Maßstäbe für Großveranstaltungen unter besonderen Bedingungen zu schaffen.“

„Mit Abstand“ das schönste Festival des Sommers auf dem Rathausplatz

Unter dem Motto „#soWIENie“ wurde heuer ein völlig neues Film Festival-Szenario auf dem Wiener Rathausplatz entworfen, das trotz Einhaltung aller nötigen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der Gesundheit der BesucherInnen eine perfekte Sinfonie aus Kultur und Genuss vor unvergleichlicher Kulisse bildet. Das Herzstück der neuen Architektur ist der Open-Air-Kinobereich mit 164 bequemen Logen vor der 300 m² großen Leinwand. Mit der kostenlosen Online-Reservierung genießen jeden Abend bis zu 500 Gäste im intimen und zugleich sicheren Rahmen das musikalische Programm des Film Festivals 2020, darunter Produktionen aus der Wiener Staatsoper, Aufzeichnungen legendärer Pop- und Jazzkonzerte und natürlich die einzigartigen Kompositionen des Jahresjubilars Ludwig van Beethoven. Im abgegrenzten Gastronomiebereich serviert der langjährige Film Festival-Partner DO & CO eine stets frisch zubereitete Auswahl an Wiener Spezialitäten und internationalen Gerichten. Dort können weitere 500 Personen an zugewiesenen Tischen Platz nehmen und den genussreichen Abend kulinarisch vollenden. Rund 100.000 BesucherInnen erlebten bisher das Film Festival auf dem Rathausplatz #soWIENie – als eindrucksvolles Beispiel dafür, wie mit Flexibilität, durchdachten Lösungen und gestalterischem Talent trotz der nötigen Schutzmaßnahmen und Beschränkungen ein sicherer und erlebnisreicher Publikumsevent umgesetzt werden kann.

„Mit Abstand“ das vielfältigste Kulturangebot des Sommers bei „Wien dreht auf!“

Nicht weniger erfolgreich verlief das Projekt „Kultursommer 2020“, mit dem Wien im Juli und August das kulturelle Leben auf zwei Dutzend Bühnen in der ganzen Stadt wieder kräftig aufdrehte. Das ambitionierte Festival, das innerhalb weniger Wochen mit viel Enthusiasmus und unter Einhaltung aller Corona-bedingten Auflagen auf die Beine gestellt wurde, bot mit Abstand das vielfältigste Kulturprogramm - von Wienerlied und Kabarett über Klassik und Jazz bis hin zu Theater, Pop, Rap, Literatur, Tanz und Performance. Für alle Altersgruppen war etwas dabei – vom Kinder-Theater über die Tanzworkshops „Public Moves“ bis hin zu den Gartenkonzerten in den „Häusern zum Leben“ speziell für ältere Personen, die nicht zu einer Kultursommer-Bühne kommen konnten. Aus den geplanten 800 Aufführungen wurden am Ende mehr als 1000 Acts, bei denen über 2000 KünstlerInnen auftraten. Mehr als 50.000 Menschen nutzten dieses großartige Angebot der kulturellen Nahversorgung während der Sommermonate – kostenlos und entspannt im sicheren Rahmen unter freiem Himmel.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler freute sich über den Erfolg ihrer Initiative und wies noch einmal auf die Dimension des „Kultursommer 2020“ hin: „‘Wien dreht auf!‘ war ein Mega-Projekt, das normalerweise viele Monate Vorlaufzeit erfordert. Wien hat’s in wenigen Wochen möglich gemacht und ich danke dem Veranstalter stadt wien marketing, dem künstlerischen Board, der Projektkoordination und allen MitarbeiterInnen für ihren enormen Einsatz. Wir haben uns etwas getraut und alle haben gewonnen! Von den Künstlerinnen und Künstlern, die entbehrungsreiche Monate hinter sich hatten, über die Veranstaltungsbranche bis hin zur Gastronomie. Und natürlich die Wienerinnen und Wiener, die nicht nur neue Künstlerinnen und Künstler kennenlernen, sondern auch neue Plätze in der Stadt entdecken konnten. Ich war oft vor Ort und konnte mir ein Bild davon machen, wie gut der ,Kultursommer 2020‘ unserer Stadt getan hat.“

Das künstlerische Board: „Stadt Wien ist beispielhaft und mutig vorangegangen“

Lob für die mutige Initiative gab es auch vom künstlerischen Board des „Kultursommer 2020“, bestehend aus Tina Leisch, Mira Lu Kovacs, Golnar Shahyar, Fritz Ostermayer, Jürgen Partaj, Stephan Rabl, Rio Rutzinger, Mani Obeya, Julia Sobieszek, Herbert Zotti, Susanne Schedtler und Susanne Rosenlechner. „Wir bedanken uns bei der Stadt Wien, die in einer Zeit der großen Coronadepression des gesamten Kultursektors beispielhaft und mutig vorangegangen ist. Wir bedanken uns bei den Künstlerinnen und Künstlern, die die ganze Stadt mit Gedanken, Tönen, Geschichten, Bewegungen bereichert haben. Wir bedanken uns für das Vertrauen, so ein großes Festival als work-in-progress in Auftrag zu geben. Wien Dreht Auf! hat bewiesen, dass mit Kreativität und Sachverstand auch in schwierigen Zeiten Lösungen gefunden werden können, wenn der politische Wille dafür da ist.“

Für Bürgermeister Ludwig und Stadträtin Kaup-Hasler gab es am Mittwoch übrigens eine bleibende Erinnerung an diesen außergewöhnlichen „Kultursommer 2020“: Die Sängerin und Dudlerin Mag. Agnes Palmisano und der Musiker Adam Javorkai übereichten den beiden je einen Liegestuhl im Kultursommer-Design mit Unterschriften von Dutzenden Künstlerinnen und Künstlern, die ihm Rahmen von „Wien dreht auf!“ aufgetreten sind und bedankten sich im Namen aller bei den InitiatorInnen:

„Der Kultursommer 2020 war eine wunderbare Initiative! Es ist schön zu sehen, dass Kunst und Kultur in Wien auch in Krisenzeiten einen hohen Stellenwert haben und ein Projekt geschaffen wurde, das international ein Vorbild werden könnte. Wir überreichen diese Liegestühle symbolisch für die vielen Künstlerinnen und Künstler, die im Rahmen des Kultursommer 2020 aufgetreten sind. Sie leben von und für die Kunst und haben diesen Sommer mit ihren vielfältigen, großartigen und hochwertigen Beiträgen unvergeßlich gemacht. Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Stadt Wien und bei den OrganisatorInnen des Kultursommer 2020 und hoffen auf weitere gemeinsame Projekte“, so Palmisano und Jávorkai.

Pressefotos zum Download: https://kultursommerwien.at/presse/ (Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den „Kultursommer 2020“ honorarfrei, Credit s. Bildbezeichnung).

