Alliance to End Plastic Waste veröffentlicht Zwischenbericht für 2020

Singapur (ots/PRNewswire) - Der Bericht betont weltweite Bemühungen, Investitionen und Einsatzbereitschaft, um Plastikmüll in der Umwelt ein Ende zu setzen und zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Die Alliance to End Plastic Waste (Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt) veröffentlichte heute einen Zwischenbericht für 2020, der detailliert über Vision und Mission der Organisation informierte. Der Bericht fasst das Streben nach rascher umgesetzten Projekten entlang seiner vier strategischen Säulen Abfallwirtschaft und Recycling-Infrastruktur, Innovation, Bildung und Engagement sowie Aufräumaktionen zusammen. Die Allianz rief 14 Projekte in 14 Städten in sechs Ländern in Südostasien, Indien und Afrika ins Leben, die allesamt an vorderster Front der Plastikmüll-Challenge vertreten sind. Zusätzlich weist der Bericht auf 55 von Mitgliedern geführte Projekte im Wert von 400 Millionen US-Dollar hin, die der Findung von Lösungen zur Abschaffung von Plastikmüll in der Umwelt gedacht sind.

"Wir müssen umgehend agieren, da Tatenlosigkeit Millionen Tonnen Plastikmüll mit sich bringen wird, die weiterhin unsere Meere verschmutzen, wenn wir nicht noch heute handeln. Der Fortschritt, auf den die Allianz in nur 18 Monaten blicken konnte, kennzeichnete den Beginn eines sehr langen Weges. Doch wenn wir innerhalb sämtlicher Industriezweige, Regierungen, Zivilgesellschaften sowie Entwicklungsagenturen gemeinsam agieren, kann dieser Weg erheblich verkürzt werden. Das Problem ist lösbar und unsere Strategie baut auf einem ganzheitlichen Ansatz auf, der sich auf fundiertes Fachwissen und Ressourcen der gesamten Plastik-Wertschöpfungskette stützt", kommentierte Jacob Duer, Präsident und CEO der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt.

Duer fügte hinzu: "Wir verfolgen das Ziel, innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren über 100 risikobehaftete Städte weltweit von mehreren Millionen Tonnen Plastikmüll zu befreien, die Lebensbedingungen für Millionen Menschen zu verbessern und zu einer Kreislaufwirtschaft beizutragen. Die Allianz beweist, auf welche Weise erfolgreiche Plastikmüll-Management-Lösungen Kapital freisetzen können, um das Tempo dieses Vorhabens zu skalieren und zu beschleunigen."

Beispiele von im Zwischenbericht 2020 hervorgehobener Meilensteine, die von der Allianz und Mitgliederprojekten entlang der vier strategischen Kernbereiche erreicht wurden:

Project STOP (Stop Ocean Plastics) in Jembrana, Nordwest-Bali, Indonesien, konnte erstmals die Entsorgung fester Abfälle mit einem vollständigen Recycling-System gewährleisten, das neue und feste Arbeitsplätze schaffen wird. Die Allianz wird mit Project STOP ein System errichten, dessen Ziel es ist, 20.000 Tonnen Abfall pro Jahr zu entsorgen. Dies umfasst radikale Transformationen auf jeder gesellschaftlichen Ebene - für Bürger, Regierung und Gemeinden.

Zero Waste Plastic Cities - eine gemeinsame Vision der Allianz und Grameen Creative Labs, mitgegründet von Nobelpreisträger Professor Mohammed Yunus. Das Projekt ist nicht nur auf Plastikmüll beschränkt, der in die Umwelt entweicht, sondern entwickelt darüber hinaus nachhaltige Sozialunternehmen, die die Lebensqualität in vielen der Städte in Puducherry, Indien, und Tan An, Vietnam, verbessern.

Im Laufe des letzten Jahres konnte die Plug and Play End Plastic Waste Innovation Platform Startups unterstützen, die Einfluss auf die Plastik-Wertschöpfungskette nehmen können. Über 1000 Startups aus Silicon Valley und Paris bewarben sich an dem Programm, während der dritte Knotenpunkt, Singapur, nach dem Start seines Accelerator-Programms in diesem Sommer ebenfalls auf breites Interesse stieß.

Als weltweiter Marktführer für intelligentes und nachhaltiges Ressourcenmanagement sowie als Allianz-Gründungsmitglied setzt Suez sein technologisches Fachwissen dafür ein, sich dem Austreten von Plastikmüll in Thailand zuzuwenden. Derzeit wird dort die erste Plastik-Recycling-Anlage des Unternehmens außerhalb Europas errichtet. Diese Anlage wird 30.000 Tonnen vor Ort gesammelter Polyethylenfilm-Abfälle zu Recyclingmaterialien umwandeln.

Beispiele unserer wertschöpfungskettenübergreifender Kollaborationen umfassen:

- Milliken, Llyondellbasell und Berry Global arbeiten an einer

gemeinsamen Forschungsstudie zu einem sekundären Sortiersystem:

eine Innovation zur Einführung eines zweiten Arbeitsgangs bei der

Materialrückgewinnung zur Erhöhung der Wiederverwertung wertvoller

Materialien wie Papier sowie verschiedener PlastikartenPepsiCo,

The Procter & Gamble Company, CP Chemical und Dow investieren in

Circulate Capitals Ocean Fund, um einer Finanzierungslücke für die

Plastikmüllsammlung in Asien in Ländern wie China, Indonesien,

Philippinen, Thailand und Vietnam entgegenzuwirken.



David Taylor, Vorsitzender der Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt und Vorsitzender, Präsident und CEO von The Procter & Gamble Company, hob im Bericht hervor: "Plasktikmüll stellt eine ernstzunehmende Herausforderung dar, die umgehendes Handeln sowie Führungsstärke erforderlich macht. Meiner Überzeugung nach kann dies ausschließlich durch gemeinsames Vorgehen, Innovation und Partnerschaft erreicht werden. Die Allianz befindet sich in einer einzigartigen Position. Wir können Zirkularität und ökonomischen Wert aus Post-Consumer-Kunststoffen gewinnen, indem wir eine Reihe innovativer Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette unterstützen und Einzelpersonen sowie öffentliche und private Sektoren miteinbeziehen."

Zusätzlich gab der Zwischenbericht 2020 die Zielsetzungen der Allianz für 2025 bekannt. Mit einem strategischen Fokus auf die Entwicklung einer Infrastruktur, Innovation, Aufräumaktionen sowie Bildung und Engagement streben die Allianz und ihre Mitglieder innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach der Errichtung investierbarer Modelle und Partnerschaften, die Folgendes ermöglichen sollen:

Nachweis der Abwesenheit von Plastikmüll in zahlreichen Städten sowie die Entsorgung mehrerer Millionen Tonnen Kunststoffabfälle durch Allianz-Projekte in über 100 risikobehafteten Städten.

durch Allianz-Projekte in über Die Unterstützung eines gesunden Lebensraums für mehr als 100 Millionen Menschen durch die Ermöglichung lokaler Eigenverantwortung in Bezug auf Abfallmanagement.

durch die Ermöglichung lokaler Eigenverantwortung in Bezug auf Abfallmanagement. Die Freischaltung des mindestens fünfachen Investitionsbetrags zur Umsetzung beschleunigter Handlungsweisen und Lösungen, um dem Problem Plastikmüll ein Ende zu setzen und nachhaltige Städte errichten zu können.



Informationen zur Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt



Die Allianz gegen Plastikmüll in der Umwelt (Alliance to End Plastic Waste) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich mit NGOs zur Entwicklung von Regierung, Umwelt und Wirtschaft sowie mit Gemeinden rund um den Globus zusammenschließt, um sich der Herausforderung anzunehmen, Plastikmüll in der Umwelt ein Ende zu setzen. Die Allianz arbeitet an Programmen und Partnerschaften, deren Schwerpunkt vier Kernbereiche umfasst: Infrastruktur, Innovation, Bildung und Engagment sowie Aufräumaktionen. Zum Standpunkt August 2020 umfasst die Allianz etwa 50 Mitgliedsunternehmen und Förderer, die globale Unternehmen und Organisationen entlang der Plastik-Wertschöpfungskette repräsentieren.

