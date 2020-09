AVISO Medientermin: Hebein/Sima/Nossek: Eröffnung des neuen Johann-Nepomuk-Vogl Platz!

Wien (OTS) - Der Johann-Nepomuk-Vogl Platz im Herzen Währings wurde in den letzten Monaten neugestaltet und zu einem urbanen Aufenthaltsort aufgewertet. Was neu ist am Platz und warum er heute lebenswerter, attraktiver und klimafit ist, erfahren Sie am Freitag, 4.9.2020, bei einem gemeinsamen Medientermin mit Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, Umweltstadträtin Ulli Sima und Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Was: Medientermin zur Eröffnung des neugestalteten Johann-Nepomuk-Vogl Platz

Medientermin zur Eröffnung des neugestalteten Johann-Nepomuk-Vogl Platz Wann: Freitag, 4. September 2020 ab 10:00 Uhr

Freitag, 4. September 2020 ab 10:00 Uhr Wo: 18, Johann Nepomuk-Vogl Platz ggü. Hausnummer 9

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Birgit Hebein , Vizebürgermeisterin & Klimaschutzstadträtin

, Vizebürgermeisterin & Klimaschutzstadträtin Ulli Sima , Stadträtin für Umwelt & Wiener Stadtwerke

, Stadträtin für Umwelt & Wiener Stadtwerke Silvia Nossek, Bezirksvorsteherin Währing

Anreise: Umweltfreundlich mit der Straßenbahnlinie 42 bis Station „Johann-Nepomuk-Vogl Platz“

Rückfragen & Kontakt:

Theresia Vonach

Mediensprecherin Vzbgm. Birgit Hebein

Tel.: 01/4000-81691

E-Mail: theresa.vonach @ wien.gv.at



Stefan Fischer

Mediensprecher

Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke

Stadträtin Mag.a Ulli Sima

Tel.: 01/4000-81359

E-Mail: stefan.fischer.sf1 @ wien.gv.at