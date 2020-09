Sieben neue Abfüllstationen in Betrieb

dm weitet Angebot aus

Salzburg/Wals (OTS) - Noch mehr Nachfüllmöglichkeiten! Ab sofort können dm Kunden in sieben weiteren Filialen an den Abfüllstationen Bio-Geschirrspül- und Bio-Waschmittel abzapfen. Die Anzahl der Standorte in ganz Österreich beläuft sich damit auf 35. Ein weiterer Ausbau ist geplant.

Leergebinde platzieren, Schalter umlegen und auffüllen – die Handhabung der Abfüllstationen ist denkbar einfach. Seit kurzem steht das Angebot nun in weiteren sieben österreichischen dm Filialen zur Verfügung. Damit können Kunden jetzt in insgesamt 35 Filialen ihre Bio-Reinigungs- und Bio-Waschmittel selbst nachfüllen. Pro Vorgang spart man dabei bis zu 70 Prozent Plastikmüll ein. „Unsere Kunden nehmen das Angebot sehr gut an. Mehr als die Hälfte kommt wieder, um die Flaschen erneut aufzufüllen“, weiß Harald Bauer, dm Geschäftsführer Marketing und Einkauf. Nicht zuletzt deshalb wird ein weiterer Ausbau angedacht und stetig an den Stationen weiterentwickelt.

Regional und mit Pflanzenkraft

Zur Auswahl stehen je zwei Bio-Geschirrspül- (1 Liter zu 2,95 Euro) und zwei Bio-Waschmittel (1,5 Liter für 37 Waschladungen zu 5,95 Euro) des Vorarlberger Lieferanten Planet Pure. Die Produkte werden regional hergestellt, sie basieren auf reiner Pflanzenkraft und sind zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Die Leergebinde für die Reinigungsmittel kosten einmalig 0,50 Euro.

Sieben weitere Filialen mit Abfüllstationen ausgestattet:

1060 Wien, Mariahilfer Straße 89a

2334 Vösendorf, SCS/Kaufhaus A/Allee 11

4150 Rohrbach, Wirtschaftszeile 4

4522 Sierning, Gewerbestraße 9

6800 Feldkirch, Königshofstraße 57

8200 Gleisdorf, Ludwig Binder Straße 22

8280 Fürstenfeld, Grazer Straße 18a

Diese dm Filialen verfügen über eine Abfüllstation:

1050 Wien, Zentagasse 11-13

1070 Wien, Lerchenfelder Straße 37

1140 Wien, Linzer Straße 387

1220 Wien, Gewerbeparkstraße 2

2421 Kittsee, Eisenstädter Straße 19/1b

2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 12-24

3106 St. Pölten, Rödlgasse 3

3910 Zwettl, Anton-Gareis-Straße 3a

4061 Pasching, Pluskaufstraße 7

4310 Mauthausen, Poschacherstraße 11

4655 Vorchdorf, Neue Landstraße 72

5071 Wals, Josef Lindner Straße 2

5081 Anif, Alpenstraße 106

5301 Eugendorf, Römerstraße 3

5700 Zell am See, Flugplatzstraße 2

6020 Innsbruck, Amraserseestraße DEZ 56a

6500 Landeck, Bruggfeldstraße 7a

6850 Dornbirn, Georg-Ulmer-Straße 2

7132 Frauenkirchen, FMZ Seewinkel

8010 Graz, Jakominiplatz 12

8041 Graz, SC Murpark Ostbahnstraße 3

8045 Graz-Andritz, Grazer Staße 39

8700 Leoben, Ferdinand Hanusch Straße 1

8753 Fohnsdorf, Arena am Wald/FMZ 17

8940 Liezen, Salzburger Straße EKZ ELI 1

9020 Klagenfurt/Waidring, Südring 223

9100 Völkermarkt, Umfahrungsstraße 8

9500 Villach, Dr. Bruno Kreisky Straße 25

