ORF III am Donnerstag: „Das ganz normale Verhalten der Österreicher … mit ihrem Essen“

Außerdem: Dreimal „Alltagsgeschichten“ mit „Am Brunnenmarkt“, „Im Kaffeehaus“ und „Denn Hundeherzen schlagen treu“

Wien (OTS) - In einer neuen Folge „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ erkundet Host Rudi Roubinek am Donnerstag, dem 3. September 2020, um 20.15 Uhr das besondere Verhältnis der Österreicherinnen und Österreicher zu ihrem Essen. Anschließend stehen drei weitere von Elizabeth T. Spiras legendären „Alltagsgeschichten“ auf dem Programm.

Rudi Roubinek begibt sich um 20.15 Uhr in der fünften und vorletzten Folge von „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ auf die Suche nach dem Genuss in all seinen Facetten. Im Weinviertel, in Retz, steht eine der letzten betriebsfähigen Windmühlen Österreichs. Die Gemeindebedienstete Manuela Kumerer führt das Filmteam durch die Mühle, in der heute noch Mehl gemahlen wird. Die eigentliche Herrin dort ist allerdings Pensionistin Hermine Schuch, die gemeinsam mit Rudi Roubinek aus dem selbstgemahlenen Mehl Brot bäckt. Zur Straußenfarm von Familie Gärtner in Schönberg am Kamp in Niederösterreich lockt der hauseigene Straußeneierlikör, den Schwiegertochter Sonja herstellt. In Trieben in der Steiermark leben Ingolf Stücker und seine Frau Gerlinde Breitfuß, die leidenschaftliche Schwammerlsucher sind. Gemeinsam mit Rudi Roubinek spüren sie jene Exemplare auf, denen man für gewöhnlich nicht zu leicht findet. Zum Abschluss geht es in die Südsteiermark nach Klöch, wo Familie Fuchs Reis anbaut. Nach harter Arbeit am Reisfeld wird darüber philosophiert, was besser zum steirischen Backhendl passt – Erdäpfelsalat oder doch steirischer Reis?

Die „Alltagsgeschichten“ erforschen danach das Verhalten von Herrn und Frau Österreicher „Am Brunnenmarkt“ (21.05 Uhr) und „Im Kaffeehaus“ (21.55 Uhr) und beleuchten die Liebe der Österreicherinnen und Österreicher zu haarigen Vierbeinern in „Denn Hundeherzen schlagen treu“ (22.45 Uhr).

