GBV Zahl des Monats September

273 klimaaktiv deklarierte Gebäude wurden durch gemeinnützige Bauvereinigungen bereits errichtet.

Wien (OTS) - Seit dem Jahr 2008 haben gemeinnützige Bauvereinigungen 273 klimaaktiv deklarierte Gebäude errichtet: rund 40 % im Bronze-Standard, je rund 30 % im Silber- und im Gold-Standard. Die ausgezeichneten Bauten befinden sich in allen Bundesländern, Tirol sticht aber mit mehr als der Hälfte aller Deklarationen heraus (Quelle: klimaaktiv-Gebäudedatenbank, 2020).



Mehr dazu auch hier.



Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) sind Unternehmen, die Wohnungen für brei­te Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stel­len. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzen­de Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit rund 940.000 Wohnungen, davon rund 620.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

