Vienna Convention Bureau präsentiert Sicherheitsleitfaden für Business Events

Wien (OTS/RK) - Das Vienna Convention Bureau des WienTourismus erarbeitete zusammen mit Prof. Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien und der Wiener Tagungsbranche einen Leitfaden, der bei Business Events größtmöglichen Schutz vor Covid-19 bieten soll.

Kongresse und Firmenveranstaltungen gehören in guten Zeiten zu den Stärkefeldern der Destination Wien, doch Covid-19 sorgte für abrupten Stillstand in der gesamten Branche. Um OrganisatorInnen von Meetings und Kongressen bestmöglich zu servicieren, erarbeitete das Vienna Convention Bureau des WienTourismus zusammen mit Prof. Hans-Peter Hutter von den MedUni Wien und VertreterInnen der Wiener Meeting-Branche einen „Leitfaden mit Empfehlungen zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung bei Business Events.“

„Als Austragungsort von Tagungen ist Wien im internationalen Spitzenfeld. Jede 10. Nächtigung in der Stadt kommt durch Tagungen zustande. Die Tagungswirtschaft generiert pro Jahr eine Milliarde an Wertschöpfung und ist damit ein wichtiger Inkubator für Wirtschaft und Wissenschaft. Corona hat die Branche jedoch schwer getroffen, schnelle und unbürokratische Hilfe ist notwendig, vor allem wenn es um Maßnahmen zur COVID-19-Prävention geht. Der neue Leitfaden ist ein wichtiger Schritt für Wiens Tagungsbranche, um Veranstaltungen auch in COVID-19-Zeiten möglich zu machen. Zugleich steht der Leitfaden für die langjährige Tradition und ausgezeichnete Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, für die Wien international bekannt ist“, so Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Digitalisierung und Internationales.

„Ziel ist eine weitgehende Minimierung des Infektionsrisikos durch flankierende Maßnahmen, sodass auch während der COVID-19-Pandemie Veranstaltungen durchgeführt werden können. Dazu wurde unter fachärztlicher Begleitung ein Leitfaden entwickelt, der – fundiert und zugleich praktikabel – wesentliche medizinisch-infektiologische Eckpunkte für den gegenwärtig notwendigen Infektionsschutz zusammenfasst. Diese können dann von den VeranstalterInnen an die jeweiligen situativen Gegebenheiten angepasst werden“, so Prof. Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien.

„Durch Covid-19 ist Sicherheit bei Reisenden an oberste Stelle gerückt. Wiens Umgang mit der Corona-Krise zählt weltweit zu den Best-Practices – unsere Visitor Economy beweist flächendeckend, dass die Gesundheit unserer Gäste zentrales Anliegen ist. Der Leitfaden des Vienna Convention Bureau stellt sicher, dass TeilnehmerInnen an Business Events in Wien höchste Standards auch im Bereich von Sicherheit und Hygiene erwarten können“, so Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus.

„Der humanmedizinische Bereich ist in Wien besonders stark vertreten – rund 40 Prozent aller Kongresse sind diesem Bereich zuzuordnen. Der Leitfaden soll nicht nur der Branche als Werkzeug dienen, sondern ein internationales Signal an alle Veranstalter sein, dass für Wiens Meeting-Branche höchste Maßstäbe bei Präventionsmaßnahmen gelten. Ich danke der MedUni Wien und unseren PartnerInnen aus der Meeting-Branche, die am Leitfaden mitgewirkt haben, sehr herzlich“, so Christian Woronka, Leiter des Vienna Convention Bureau und Marktmanagements im WienTourismus.

Kostenloser Download auf Deutsch und Englisch

Der zehnseitige Leitfaden richtet sich ausschließlich an VeranstalterInnen von Business-Events und soll medizinische Eckpunkte zur weiteren Orientierung festlegen, jedoch Spielraum hinsichtlich der Form der Umsetzung und Kreativität auf Basis der Situation vor Ort und der Erfahrungen des jeweiligen Veranstaltenden bzw. seiner Dienstleistungspartner ermöglichen. Er weist alle wesentlichen Eckpunkte auf, die bei Erstellung eines Präventionskonzepts zu berücksichtigen sind – von der Risikoanalyse über die Minimierung des Infektionsrisikos, der Schulung von MitarbeiterInnen bis hin zum Umgang mit Verdachtsfällen.

Der „Leitfaden mit Empfehlungen zum Schutz vor einer Covid-19-Ansteckung bei Business Events“ steht kostenlos in den Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfügung – Download ab sofort auf www.vienna.convention.at

Das Vienna Convention Bureau im WienTourismus akquiriert weltweit Kongresse, Firmentagungen und Incentives. 1969 gegründet wird es von Stadt Wien und Wirtschaftskammer Wien unterstützt. 2019 bewirkten rund 5.500 Kongresse und Meetings in Wien 1,6 Millionen Nächtigungen und eine Wertschöpfung von 950 Millionen Euro. Laut aktuellen Rankings der International Congress and Convention Association ICCA (Platz 6) und der Union of International Associations UIA (Platz 5) zählt Wien zu den Top-Tagungsdestinationen weltweit.

