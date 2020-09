AVISO: Wahlkampfauftakt der SÖZ am 4.September 2020, 16.00 Uhr, Viktor-Adler-Markt

Wien (OTS) - Am 4. September 2020 laden Hakan Gördü, Parteiobmann der SÖZ und Martha Bißmann, Spitzenkandidatin der SÖZ, die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zu unserem Wahlkampfauftakt „Rathaus, wir kommen!“ ein.



Am 4. September um 16 Uhr auf dem Viktor Adler Markt in 1100 Wien.



Programmpunkte:

Reden von Hakan Gördü und Martha Bißmann

Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten für Gemeinderat und Bezirk

Livemusik und DJ – Set

Foodtrucks



Die Vertreter_innen* der Medien sind herzlich zum Auftakt willkommen. Es wird ersucht, Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und auf die notwendigen Abstandsregeln zu achten!

Rückfragen & Kontakt:

Ayse Albayrak

Generalsekretariat



Soziales Österreich der Zukunft

www.soez.at

info @ soez.at