Südstern-Stipendium an Virologin Karola Obojes-Wahler

EUR 10.000,- für globales MBA-Studium am MCI | Förderung der beruflichen und persönlichen Entwicklung

Innsbruck (OTS) - Als Netzwerk der Südtiroler*innen im Ausland fördert Südstern Austausch und Kommunikation unter seinen Mitgliedern sowie deren berufliches und persönliches Fortkommen. Die Plattform entwickelt sich durch Ideen der besten Südtirolerinnen und Südtiroler Köpfe im Ausland ständig weiter und steht im engen Austausch mit Wirtschaft und Gesellschaft in Südtirol und der Euregio.



Vor diesem Hintergrund arbeitet Südstern seit zehn Jahren auch erfolgreich mit MCI | DIE UNTERNEHMERISCHE HOCHSCHULE ® zusammen. Nun wurde mit dem MCI ein attraktives Stipendienmodell exklusiv für Südstern-Mitglieder entwickelt, das ein hochwertiges MBA-Studium für im Ausland lebende Südtiroler*innen zu besonders günstigen Konditionen zugänglich macht.



Das postgraduale, zum Abschluss eines „Master of Business Administration“ (MBA) führende Weiterbildungsstudium steht unter dem Motto „Manage globally – act locally – learn differently“ und wendet sich an bereits im Beruf stehende Entscheidungsträger*innen mit Fokus auf internationale Karrieren. Ein innovatives Blended Learning-Konzept verbindet Präsenzmodule, Online-Vorlesungen, interaktive Studienmaterialen sowie intensive Online-Betreuung und bietet hierdurch ein Maximum an zeitlicher und räumlicher Flexibilität.



Gewinnerin des erstmals vergebenen MBA-Stipendiums ist die Virologin Dr. Karola Obojes-Wahler, die dementsprechend erfreut über diese Auszeichnung ist: „Seit meiner Jugend war es immer mein Traum Virologin zu werden. In Würzburg konnte ich 2005 meine Promotion als Virologin abschließen. Momentan arbeite ich als Senior Applikationsspezialist in der Kundenhotline, auch für Corona. Mit dem MBA-Studium am MCI tun sich für mich neue Türen auf. Ich freue mich sehr über diese hervorragende Möglichkeit und die damit verbundenen Herausforderungen!“



Mag. Susanne E. Herzog, Leiterin der Executive Education gratuliert der Gewinnerin: „Das Südstern Stipendium ist eine großartige Einrichtung, um erfolgreichen Südtirolern, die im Ausland tätig sind, ein berufsbegleitendes Studium zur weiteren Karriereentwicklung zu ermöglichen. Wir freuen uns, das diesjährige Stipendium an Frau Dr. Karola Obojes-Wahler zu vergeben, die als Virologin mit ihren Forschungsarbeiten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistet.“

