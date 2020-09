„Erfüllen Sie die Wartungs- und Prüfpflicht Ihrer Aufzüge!“ - TÜV AUSTRIA Aufzugstag 23.9. in Wien/Online

In Zeiten der Pandemie ist auch die Sicherheitsprüfung von technischen Anlagen wichtig – besonders dann, wenn Personen transportiert werden.

Wien (OTS) - Die Experten am TÜV AUSTRIA Aufzugstag 2020, am 23.9. im MuseumsQuartier in Wien oder virtuell am TÜV AUSTRIA Online Campus, mahnen zur Vorsicht. Sicherheit hat Priorität, das gilt für das „Pickerl“ von PKWs ebenso wie für Aufzüge. Ing. Thomas Maldet, Leiter der TÜV AUSTRIA Aufzugstechnik, appelliert daher an die Betreiber: ‚Auch in Zeiten, in denen das Leben anders verläuft als gewohnt, sind Sie für die Sicherheit Ihrer Anlagen verantwortlich. Erfüllen Sie daher die Wartungs- und Prüfpflicht Ihrer Aufzüge!"

Der TÜV AUSTRIA Aufzugstag bietet Fachleuten aus der Aufzugsbranche, Immobilienwirtschaft sowie aus öffentlichen und privaten Institutionen wichtige Neuerungen in punkto Recht, Normen und Sicherheit im Aufzugsbereich.

Der TÜV AUSTRIA Aufzugstag findet am 23.09.2020 statt, die Teilnahme ist wahlweise persönlich in Wien oder online möglich. Auf der Agenda stehen: IT-Anbindung von Notrufsystemen, Schallschutz und der sichere Betrieb eines Aufzugs bei Erdbeben.

Details & Anmeldung: tuv-akademie.at/aufzugstag | tuvaustria.com/aufzug

Datum: 23.09.2020, 09:30 - 17:00 Uhr

Ort: MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.tuv-akademie.at/kurs/tuev-austria-aufzugstag/

Rückfragen & Kontakt:

Karin Newald | Programmverantwortliche Aufzugssicherheit, Bau- und Gebäudetechnik | TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge | karin.newald @ tuv.at | +43 (0)5 0454-8179