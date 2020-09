Erfolgreiche Prime Time bei RTLZWEI: Marktführer in der jungen Zielgruppe (14-29 J.) (FOTO)

München (ots) -

"Love Island" erreicht 22,2 % MA (14-29 J.) und 8,5 % MA (14-49 J.)

"Hartz und herzlich" mit 12,5 % MA (14-29 J.) und 7,5 % MA (14-49 J.)

RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,7 %

Liebe liegt in der Luft: Die frisch gestartete RTLZWEI-Dating-Show "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" erzielte am gestrigen Dienstagabend ab 22:15 Uhr 22,2 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Mit starken 8,5 % MA überzeugte "Love Island" auch in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre). Bis zu 1,04 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die ersten Annäherungsversuche der Islanderinnen und Islander auf Mallorca. Das Format wird von ITV Studios Germany produziert.

Bevor die Liebes-Late Prime mit "Love Island" eingeläutet wurde, konnte RTLZWEI bereits ab 20:15 Uhr mit "Hartz und herzlich" solide Werte erzielen. Die Sozialreportage überzeugte mit 7,5 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre). Bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) schlug das Format mit 12,5 % MA zu Buche. Bis zu 1,16 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Schicksalsgeschichten. Die Sendung wird von der UFA Show & Factual GmbH hergestellt.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,7 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.09.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

*Zeitschnitt 20:15-23:15

