Waitz/Voglauer zur Herkunftsbezeichnung von Lebensmittel: Österreich kann EU-Vorreiterrolle übernehmen

Herkunftstransparenz von Fleisch in der Gastronomie wichtiger Beitrag zum Erhalt der österreichischen Landwirtschaft

Brüssel/Wien (OTS) - In einer Aussendung zum Landwirtschaftsrat forderte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger heute eine EU-weite Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln im Rahmen der EU-Strategie “Vom Hof zu Tisch” (Englisch: Farm to Fork-Strategy). Die Grünen fordern die Ministerin auf, einen Schritt weiter zu gehen und eine Herkunftskennzeichnung für Fleisch in der österreichischen Gastronomie endlich anzugehen.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: "Es ist positiv, dass Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sich jetzt auch auf EU-Ebene für die Herkunftskennzeichnung einsetzt. Einheitliche europäische Standards sind wichtig, aber gerade die österreichische Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft könnte durch eine Kennzeichnung von Fleisch in der Gastronomie massiv profitieren und hier eine bedeutende Vorreiterrolle in der EU einnehmen. Es ist zu wenig, Reformen nur auf EU-Ebene einzufordern, aber in Österreich zu blockieren. Die Grünen stehen für eine rasche Umsetzung der Herkunftskennzeichnung von Fleisch in der Gastronomie zur Verfügung.”

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete der Grünen und Landwirtschaftssprecherin, sagt: „Wir wollen wissen was wir essen. Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern brauchen den Aufschwung am heimischen Markt und die Herkunftskennzeichnung ist der Hebel schlecht hin. So schaffen wir nachhaltig die Versorgung mit regionalen und biologischen Lebensmittel und geben eine Perspektive, die unsere bäuerlichen Betriebe in ihrer Struktur erhält und wirtschaftlich absichert.“

