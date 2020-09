Get amplified mit der neuen ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Serie

Hong Kong (ots/PRNewswire) - Grafikkarten der nächsten Generation basierend auf der NVIDIA Ampere GPU-Architektur

ZOTAC Technology, einer der führenden Hersteller von Grafikkarten, ZBOX Mini- und Desktop-PCs, ist stolz, die brandneue ZOTAC GAMING GeForce RTX(TM) 30 Grafikkarten-Serie, basierend auf neuster NVIDIA Ampere GPU-Architektur, vorzustellen. Ausgestattet mit Technologien der nächsten Generation, unter anderem mit verbesserten RT Cores und Tensor Cores, neuen Streaming-Multiprozessoren, superschnellem GDDR6X Speicher sowie neuem PCI-Express 4.0 Anschluss, ermöglichen die neuen ZOTAC GAMING Grafikkarten intensives Gaming mit höchster Grafiktreue.

Die neuen NVIDIA GeForce RTX 30 Grafikprozessoren und damit bereits die zweite Generation von RTX zeichnen sich durch atemberaubende Grafik, sensationell schnelle Bildraten und KI-Beschleunigung für Spiele und kreative Anwendungen aus. Basierend auf der NVIDIA Ampere GPU-Architektur, die eine bis zu 1,9-fache Steigerung des Quotienten Performance pro Watt gegenüber der Vorgängergeneration bietet, erlaubt die RTX 30-Serie mühelos Grafikerlebnisse in allen Auflösungen, sogar bis zu 8K. Die Grafikprozessoren der GeForce RTX 3090, 3080 und 3070 stellen hierbei den größten Generationssprung in der Geschichte von NVIDIA dar.

Die schnellste GPU für Gaming

"Die NVIDIA Ampere GPU-Architektur und damit die GeForce RTX 30 Serie ist ein absolutes technisches Wunderwerk ", sagt Tony Wong, Chief Executive Officer von ZOTAC. "Mit Optimierungen auf Komponentenebene, beim Hardware-Design und bei der Kühlung haben wir uns zum Ziel gesetzt, abermals das Beste aus jeder einzelnen Grafikkarte herauszuholen.

"Wir freuen uns auf ZOTACs technischen Fertigungsfähigkeiten, das Know-How sowie das zukunftsorientiertes Designverständnis, um so seine Grafikkarten mit der fortschrittlichste GPU-Architektur noch weiter zu verstärken", so Matt Wuebbling, Vice President of Global GeForce Marketing bei NVIDIA.

AMP Extreme - Die Königsklasse

Dank seines herausragenden Designs und seiner absoluten Performance schon immer der Favorit der PC Gamer Community, stellt die brandneue AMP Extreme Grafikkarte das neue HoloBlack Design vor. Dieses einzigartige Design beruht auf einem Aurora-ähnlichen holographischen Finish, dessen Akzente sowie der Farbverlauf sich je nach Betrachtungswinkel verändern und nur sichtbar werden, wenn die SPECTRA 2.0 RGB-Beleuchtung darunter eingeschaltet ist.

Die Designsprache wird durch die Einbeziehung einer umlaufenden Rückplatte mit zusätzlicher ARGB-Beleuchtung fortgesetzt. Ein neues 3-Pin-RGB-Header-Feature ermöglicht zudem den Anschluss eines externen RGB-LED-Stripes sowie die Synchronisierung mit der Beleuchtung der Grafikkarte.

Während die Front- und Rückplatte aus Metall-Druckguss für eine rundum physikalische Beständigkeit sorgen, verfügt die AMP Extreme auch über POWERBOOST, einen hochtemperaturbeständigen Chip, für die Regulierung des elektrischen Live-Stromes der eine anhaltende Langlebigkeit und stärkere Leistung ermöglicht.

Trinity & Twin Edge Debüt

Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Serie umfasst die neuen Grafikkarten-Modelle Trinity mit drei Lüfterm sowie Twin Edge mit zwei Lüftern. Sowohl Trinity, Twin Edge als auch AMP Extreme sind mit einem weiterentwickelten IceStorm 2.0 Kühlsystem ausgestattet.

Die verbesserte IceStorm 2.0 Kühlung wurde speziell für eine breitere Abdeckung weiterentwickelt, damit die Grafikkarten trotzt hohen Ansprüchen kühl und performant bleiben. Der neue 11-Blatt-Lüfter erhöht den Luftstrom um bis zu 10 % im Vergleich zum Design der vorherigen Generation, während Anpassungen des Kühlkörperdesigns, ein verbessertes Heatpipe-Layout und eine breitere Abdeckung zu einer besseren Gesamtleistung beitragen. Die FREEZE-Lüfterstoppfunktion wurde ebenfalls erweitert und ist nun bei mehr Modellen verfügbar als zuvor.

Das ZOTAC GAMING FireStorm Tool bietet weiterhin die Möglichkeit für die Feinabstimmung und der Überwachung der GPU, der Anpassung der Lüfter-Geschwindigkeit sowie der RGB-Beleuchtung und vieles Weitere mehr.

Verfügbarkeit

Die Trinity Modelle der ZOTAC GAMING GeForce RTX 30 Serie sind ab der zweiten Septemberhälfte 2020 erhältlich, während die AMP Extreme - sowie die Twin Edge Modelle voraussichtlich ab Oktober 2020 verfügbar sein werden.

Weitere Infos

https://www.zotac.com/page/zotac-gaming-geforce-rtx-30-series_prnewswire

Modell ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080

Trinity Trinity



CUDA-Kerne TBD TBD



Boost Takt 1695 MHz 1710 MHz



Speicher 24 GB GDDR6X 10 GB GDDR6X



Speicherbus 348-bit 320-bit



Speichertakt 19.500 MHz 19.000 MHz

Strom 2x 8pin 350 Watt Stromverbrauch 2x 8pin 320 Watt Stromverbrauch 750 Watt Netzteil empfohlen 750 Watt Netzteil empfohlen



Kühlung IceStorm 2.0 IceStorm 2.0

Anschlüsse 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 mit einer Auflösung bis zu 8KQuad mit einer Auflösung bis zu 8KQuad Display Support Display Support

Abmaße 2.5 Slot 317.8mm x 120.7mm x 58mm 2.5 Slot 317.8mm x 120.7mm x 58mm

Garantie Bis zu 5 Jahre nach Registrierung, Bis zu 5 Jahre nach weitere Infos unter zotac.com Registrierung, weitere Infos unter zotac.com



Modell ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge



CUDA-Kerne TBD



Boost Takt TBD MHz



Speicher 8 GB GDDR6



Speicherbus 256-bit



Speichertakt TBD MHz

Strom 2x 8pin 220 Watt Stromverbrauch 650 Watt Netzteil

empfohlen



Kühlung IceStorm 2.0

Anschlüsse 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 mit einer Auflösung

bis zu 8KQuad Display Support

Abmaße Dual Slot 231.9mm x 141.3mm x 41.5mm

Garantie Bis zu 5 Jahre nach Registrierung, weitere Infos

unter zotac.com





Über ZOTAC GAMING



Hinter dem durchdringenden Blick von Roboteraugen liegt die Stärke und die Zukunft, die das Ego eines unbesiegten und erfahrenen Kämpfers zeigen. Gegründet im Jahre 2017 erstand ZOTAC GAMING aus dem Pioniergeist, der aus dem Kern der Marke ZOTAC hervorgeht, und darauf abzielt, die ultimative PC-Gaming-Hardware für diejenigen zu schaffen, die leben, um zu spielen. Es ist der Inbegriff unseres technischen Know-hows und unseres Design-Anspruches, der uns über zehn Jahre.

