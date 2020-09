Staatssekretärin Andrea Mayer besucht „MQ Libelle“

Wien (OTS) - Gemeinsam mit den Künstlerinnen Brigitte Kowanz und Eva Schlegel, Architekt Laurids Ortner sowie MQ-Direktor Christian Strasser hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer die „MQ Libelle“ bereits am Nachmittag vor der offiziellen Eröffnung besucht.



„Die ‚MQ Libelle‘ ist ein gelungener, künstlerisch durchdachter Ort. Mich freut es sehr, dass ich heute gemeinsam mit den Künstlerinnen Brigitte Kowanz und Eva Schlegel sowie Architekt Laurids Ortner diesen einzigartigen Raum kennen lernen durfte. Die ‚MQ Libelle‘ ist eine wertvolle Ergänzung zum gesamten MQ-Komplex. Gratulation zur gelungenen Umsetzung“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.



Die „MQ Libelle“ am Dach des Leopold Museums ist die erste große Erweiterung des MuseumsQuartier Areals seit der Eröffnung im Jahr 2001. „Ich freue mich sehr, den Besucherinnen und Besuchern des MuseumsQuartiers damit nicht nur einen der schönsten Ausblicke über die Wiener Innenstadt, sondern auch einen weiteren Ort der Kommunikation und Entspannung bieten zu können – und das bei freiem Eintritt. Mit den Arbeiten von Brigitte Kowanz und Eva Schlegel ist zudem Kunst auf allerhöchstem Niveau zu erleben“, so MQ-Direktor Christian Strasser.



Mit der „MQ Libelle“ bekommt das MuseumsQuartier eine neue Attraktion: im Herzen von Wien wird eine Dachterrasse für die Öffentlichkeit geöffnet. Gleichzeitig wurde damit ein weiterer Ort für Kunst & Kultur geschaffen. Denn die „MQ Libelle“ wird sowohl vermietet werden, als auch für Kunst & Kulturprojekte zur Verfügung stehen.



Das Architekturjuwel von Laurids Ortner (Ortner & Ortner Baukunst) ist im Zusammenspiel mit den permanenten Interventionen der Künstlerinnen Brigitte Kowanz und Eva Schlegel als Gesamtkunstwerk angelegt. Die Arbeit „veiled“ von Eva Schlegel erstreckt sich wie ein hauchzart gelegtes Seidentuch über die Glasfassade der „MQ Libelle“. Im Terrassenbereich sorgt die Installation „Lichtkreise“ von Brigitte Kowanz für ein stimmungsvolles Ambiente.

Laurids Ortner entwarf bereits in den 1980er und 1990er Jahren, gemeinsam mit seinem Bruder Manfred Ortner, die großen Neubauten im MQ Haupthof (Leopold Museum, mumok, Kunsthalle Wien).

