FPÖ – Hofer: Türkische Spionage in Österreich muss Konsequenzen haben

Wien (OTS) - Nach dem aufgedeckten türkischen Spionagefall rund um die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Wien fordert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer ernsthafte Konsequenzen für die Türkei: „Österreichs Außenminister Schallenberg muss den türkischen Botschafter zu einem Gespräch einbestellen und klarmachen, dass staatliche türkische Spionage in Österreich keinen Platz hat. Um diese Linie zu unterstreichen, sollte Österreich die Verleihung von Staatsbürgerschaften an türkische Staatsbürger bis auf weiteres aussetzen.“

Die aufgeflogene Spionage-Affäre liefere die Bestätigung, dass rund um die Straßenschlachten in Wien-Favoriten der türkische Machthaber Erdogan seine Finger im Spiel habe. Hofer fordert daher, dass es in Zukunft keine Wahlkampfauftritte Erdogans mehr in Österreich geben dürfe. Von der österreichischen Bundesregierung verlangt Hofer zusätzlich das Bekenntnis, dass die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei endgültig abgebrochen werden: „Ein Land, das Mitgliedsländer der EU bespitzelt, hat in der Europäischen Union mit Sicherheit keinen Platz. Brüssel muss das endlich zur Kenntnis nehmen und es auch in dieser Klarheit formulieren. Die österreichische Bundesregierung muss diesen Weg einfordern.“

