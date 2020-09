AVISO: Ludwig/Hebein/Sima/Ruck/Wilhelm/Reiter/Vögel/Keller eröffnen Begegnungszone Neubaugasse und neue 13A-Route

Wien (OTS) - Die „Kühle Begegnungszone Neubaugasse“ wird nach intensiver Bauphase gemeinsam mit den Kaufleuten der Neubaugasse eröffnet. Zudem fährt Wiens beliebteste Buslinie, der 13A, ab Schulbeginn wieder durchgehend, in beiden Richtungen, über die neu gestaltete Neubaugasse. Die Bauarbeiten im Seitenbereich der Neubaugasse werden in den nächsten Wochen fertiggestellt, die zahlreiche Bäume und Kletterpflanzen im Spätherbst gepflanzt die zahlreichen Sitzbänke, Fahrradständer und Nebelstelen in den nächsten Wochen errichtet.

Wir laden MedienvertreterInnen herzlich zur Erstbefahrung der neuen Route im kultigen 13A-Oldtimer-Stockbus und anschließender Schlusssteinlegung und Eröffnung der Kühlen Begegnungszone Neubaugasse.

Mit:

Bürgermeister Michael Ludwig

Vizebürgermeisterin Birgit Hebein

Öffi-Stadträtin Ulli Sima

WK Wien-Präsident Walter Ruck

Obmann IG Kaufleute Neubaugasse Kurt Wilhelm

Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter

Neubaus Bezirksvorsteher-Stellvertreter Gallus Vögel

Dienststellenleiter der Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau Thomas Keller

Datum: Donnerstag, 3. September

Busfahrt: 10:15, Registrierung, Neubaugasse Ecke Burggasse

10:30, Abfahrt, Neubaugasse Ecke Burggasse

10:30, Abfahrt, Neubaugasse Ecke Burggasse Schlusssteinlegung: 10:50, Neubaugasse Ecke Richtergasse

Eröffnung: 11:00, Neubaugasse Ecke Richtergasse

Eine Anmeldung unter post @ bv07.wien.gv.at bzw. 01 4000 07111 ist unbedingt erforderlich.

Alle Covid-Sicherheitsvorschriften gelten auch für diesen Medientermin. Zulassung zur Busfahrt im Stockbus und nur mit Vorab-Anmeldung und Presseausweis, es gibt eine eingeschränkte Anzahl an Plätzen. Bitte flache Schuhe tragen. Im Bus gilt die Mund-Nasen-Schutz-Tragepflicht.



