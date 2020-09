Owl Ventures investiert USD 585 Mio. in neue Fonds im globalen EdTech-Bereich

San Francisco (ots/PRNewswire) - Mit einem verwalteten Vermögen von über USD 1,2 Mrd. ist Owl Ventures der größte Risikokapitalfonds der Welt, die sich auf den EdTech-Sektor konzentriert

Owl Ventures, der größte Risikokapitalfonds im EdTech-Bereich, gab heute eine Investition von USD 585 Mio. in zwei neue Fonds bekannt. Das im Silicon Valley und in San Francisco basierte Unternehmen investierte USD 415 Mio. in ihren vierten Fonds und USD 170 Mio. in ihren ersten Opportunity Fund. Die neuen Fonds werden dazu beitragen, seine Strategie der Früh-, Wachstums- und Spätphaseninvestitionen in die weltweit führenden EdTech-Unternehmen (Education Technology) im gesamten Bildungsspektrum voranzutreiben, einschließlich PreK-12, Hochschulbildung und Zukunft der Arbeit (berufliche Mobilität/professionelles Lernen).

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 war das Unternehmen ein Hauptinvestor in viele der am schnellsten wachsenden Unternehmen auf dem globalen EdTech-Markt, darunter die US-Unternehmen Accelerate Learning (übernommen von der Carlyle Group), Degreed, DreamBox Learning (übernommen von der TPG Rise), Hazel Health, MasterClass, Newsela, Noodle Partners, Quizlet, Remind und internationale Unternehmen wie BYJU's, Labster, Lele Ketang, Sanjieke and WhiteHat Jr. (übernommen von BYJU's).

"Seit wir die Firma gegründet haben, hat sich die digitale Revolution im Bildungswesen und in der Mitarbeiterentwicklung rasch entwickelt", sagte Tory Patterson, Managing Director bei Owl Ventures. "Aufgrund der Verlagerung auf E-Learning und Homeoffice befindet sich der über USD 6 Bio. große Aus- und Fortbildungsmarkt an einem Wendepunkt, da die bereits zuvor stattfindende steigende digitale Durchdringung in diesem Sektor in letzter Zeit erneut sprunghaft angestiegen ist."

"Wir haben festgestellt, dass unsere Portfoliounternehmen mit Sitz in den USA, China, Europa und Indien entscheidende Elemente für das kontinuierliche Lernen sind", sagte Ian Chiu, Managing Director bei Owl Ventures. "Eingehende Anfragen, Nutzerwachstum/-bindung und Kunden-Pipelines haben sich über unser gesamtes Portfolio hinweg drastisch erhöht, wobei unsere Plattformen weltweit genutzt werden."

Der Erfolg der globalen Anlagestrategie von Owl Ventures konnte kürzlich in Indien aufgezeigt werden, als BYJU's, das wertvollste EdTech-Unternehmen in Privatbesitz der Welt, das 18 Monate alte Start-up-Unternehmen WhiteHat Jr. für USD 300 Mio. übernommen hat. Owl Ventures war der einzige Fonds, der sich an beiden Unternehmen beteiligte.

"Das kometenhafte Wachstum sowohl von Whitehat Jr. als auch von BYJU's ist ein Beispiel für den schnell wachsenden und reifenden EdTech-Markt in Indien und auf der ganzen Welt", sagte Amit Patel, Managing Director bei Owl Ventures. "Wir suchen nach Partnerschaften mit visionären Unternehmern, die sich mit den großen Problemen im Aus- und Fortbildungsbereich auseinandersetzen, und helfen ihnen dabei, ihre Unternehmen zu führenden Unternehmen ihrer Transformationskategorie zu machen."

Owl Ventures ist der Hauptinvestor bei der überwiegenden Mehrheit seiner Transaktionen und gehört in der Regel dem Vorstand jedes seiner Unternehmen an. Dieser praxisorientierte Ansatz hilft Unternehmen im Rahmen zahlreicher Funktionen wie Vertrieb, Partnerschaften, Talente, Mittelbeschaffung und Ergebnismessung. Die Firma hat auch mittels CEO Summits und branchenspezifischen Veranstaltungen dazu beigetragen, eine robuste Gemeinschaft innerhalb der Portfoliounternehmen zu fördern. In diesem Rahmen hatten andere EdTech-Unternehmer die Möglichkeit, bewährte Praktiken und Einsichten auszutauschen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden. Als Spezialist für den Bildungssektor hat der Fonds erfolgreich mit führenden diversifizierten Risikokapital- und Private-Equity-Fonds zusammengearbeitet, um das Wachstum seiner Portfoliounternehmen zu beschleunigen.

Owl Ventures wird von globalen Top-Kommanditisten unterstützt, die aus angesehenen Hochschul- und Universitätsstiftungen, anderen Stiftungen, strategischen Bildungseinrichtungen, Staatsfonds und Familienunternehmen aus den USA, Asien, Europa, dem Nahen Osten und Südamerika bestehen.

"Unsere globale LP-Basis und unser Netzwerk von Bildungseinrichtungen und Führungskräften ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, da wir wertvolle Partner auf der ganzen Welt haben, die auf einzigartige Weise dazu beitragen können, die Entwicklung unserer Portfoliounternehmen zu verändern", sagte Tom Costin, Managing Director bei Owl Ventures.

