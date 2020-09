Das österreichische Medienmagazin [Statement] ist crossmedial

Verbindung zwischen Printausgabe, Audio-Podcast und Video

Wien (OTS) - Das österreichische Medienmagazin [Statement] ist im 40. Jahr seiner Gründung crossmedial geworden. Auf dem Titelbild der aktuellen Ausgabe ist ein QR-Code zu sehen, der Sie zu einem Audiofile führt, in dem Sie die Analyse von Fritz Hausjell zum Mäzenatentum im Journalismus auch hören können. Gesprochen vom Chefredakteur des [Statement] Oswald Klotz. Und wenn Sie Interesse am vollständigen Interview zu den Forschungsergebnissen über den nationalsozialistischen „Deutschen Klub“ haben , so können Sie auch dieses Nachhören. [Statement] ist ab dieser Ausgabe kein reines Print-Magazin mehr. Auf dem Podcast-Channel bringen wir Ihnen, ab sofort, Hintergrundberichte zum (Nach)-hören.

Neben den Fernsehbeiträgen für das österreichisch-chinesische TV-Magazin „Tandem“ und für den Video-Podcast-Channel [OeJC-TV2go] produziert das Medienteam des ÖJC nun auch den Audio-Podcast [OeJC-Radio2go] und das Print-Produkt [Statement].

Die vergangenen Monate waren für Journalistinnen und Journalisten eine besondere Herausforderung. Diesen extremen gesellschaftspolitischen Entwicklungen kommt [Statement] mit seiner Berichterstattung nach. Wir beschäftigen uns mit dem Ende der steirischen Parteizeitungen und dem Start des ersten österreichischen Privatradios vor 25 Jahren. Unsere Korrespondenten berichten in dieser Ausgabe aus Polen, Hongkong, Ägypten, Panama, Spanien und den Philippinen.

[Statement] zeigt auf, wo andere schweigen. [Statement] berichtet ungeschönt von Verstößen gegen Pressefreiheit und Menschenrechte, auf der ganzen Welt - aber auch aus dem eigenen Land, wenn es nötig sein sollte.

[Statement] - Österreichs Medienmagazin ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel in Österreich erhältlich. Online können Sie das Magazin weltweit im Austria-Kiosk, auf Readly.com und read.it lesen.

