Erste Runde mit den Spitzenkandidat/innen zur Wien-Wahl in „Klartext Spezial“ am 9.9. im RadioKulturhaus und live in Ö1

Wien (OTS) - Anlässlich der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl im Oktober findet in einer verlängerten Ausgabe von „Klartext“ die erste große Diskussionsrunde der Spitzenkandidat/innen aller im Rathaus vertretenen Parteien statt – am Mittwoch, den 9. September ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus. Ö1 überträgt live, ORF III zeitversetzt um 20.15 Uhr.

In Ö1-„Klartext Spezial“ bittet Klaus Webhofer die Spitzenkandidat/innen der im Rathaus vertretenen Parteien zur ersten großen Diskussionsrunde. Wie funktioniert ein Wahlkampf in Coronazeiten und wie kann eine Millionenstadt die Herausforderungen durch die Epidemie im Herbst und Winter bewältigen? Und abseits vom Corona-Krisenmanagement: Wohin soll sich Wien die nächsten fünf Jahre entwickeln? Was kann bleiben, was muss sich verändern? Und wird die SPÖ von Bürgermeister Ludwig nach der Wahl die sprichwörtliche Qual der Wahl haben bei der Suche eines Koalitionspartners? Darüber diskutieren Michael Ludwig (SPÖ), Dominik Nepp (FPÖ), Birgit Hebein (Die Grünen), Gernot Blümel (ÖVP), Christoph Wiederkehr (NEOS) und Heinz-Christian Strache (Team HC Strache).

„Klartext Spezial“ findet am Mittwoch, den 9. September von 18.30 bis 20.00 Uhr im Großen Sendesaal des ORF-RadioKulturhauses statt. Der Eintritt ist frei, eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage https://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter https://oe1.orf.at abrufbar.

