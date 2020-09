Marion Mitsch in UFH-Stiftungs-Vorstand gewählt

Wien (OTS) - Die ehemalige Geschäftsführerin der UFH-Gruppe wurde nun als erste Frau in den Vorstand der UFH-Privatstiftung gewählt, die die Eigentümerin der UFH GmbH & Co KG sowie der UFH Holding GmbH ist. In dieser Position übt sie eine Kontrollfunktion über jenes Unternehmen aus, das sie zuvor über fünf Jahre lang operativ führte.



Marion Mitsch (50) war von April 2015 bis Juni 2020 Geschäftsführerin der UFH-Holding. Zuvor war sie als Prokuristin im UFH insbesondere für die Bereiche Finanzen, Controlling und Personal zuständig. Bei der UFH-Gruppe ist die studierte Betriebswirtin bereits seit 2001 tätig und war u.a. für den Aufbau der Sammel- und Verwertungsgesellschaften als auch für die Finanzierung der Kühlgeräte-Recyclinganlage – einer der modernsten Anlagen Europas – in Kematen an der Ybbs verantwortlich.



Somit engagiert sich Marion Mitsch seit fast zwei Jahrzehnten im Umwelt- und Klimaschutz in der Entsorgungs-, Recycling- und Kreislaufwirtschaft – einer Branche, in der Frauen und insbesondere Frauen in Führungspositionen, rar sind. Nun wurde die gebürtige Wienerin in den Vorstand der UFH-Stiftung gewählt. „Ich freue mich sehr, UFH nach meinem Wechsel weiterhin treu bleiben zu können. Gemeinsam haben wir es in den vergangenen Jahren geschafft, ein Vorzeigeunternehmen im Bereich Klimaschutz aufzubauen und damit einen wesentlichen Beitrag für eine lebenswertere Zukunft zu leisten“, sagt Marion Mitsch. Manfred Müllner, Vorsitzender der UFH-Stiftung betont: „Mit Marion Mitsch verbindet mich eine über 20-jährige sehr gute Zusammenarbeit. Durch ihre operativen Tätigkeiten in der UFH-Gruppe hat sie einen sehr guten Einblick in die Tätigkeits- und Entwicklungsfelder der UFH und wird auch in Zukunft wichtige Impulse einbringen.“



UFH – Pionier in der Kreislaufwirtschaft

Die UFH-Stiftung wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, Elektrogeräte umweltgerecht zu entsorgen, was operativ die UFH-Gruppe umsetzt. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Darüber hinaus decken die beiden Tochtergesellschaften UFH RE-cycling und Secontrade alle relevanten Stufen der Kreislaufwirtschaft ab. Die Dienstleistungen der UFH-Gruppe reichen damit von der Entpflichtung der Geräte durch Hersteller und Händler, über die Sammlung und Verwertung alter Elektrogeräte und Batterien bis hin zur Rückführung der daraus wiedergewonnen Sekundärrohstoffe in den Wirtschaftskreislauf.



UFH-Stiftung neu aufgestellt

Der Stiftungsvorstand besteht neben Marion Mitsch nun aus Vorsitzendem Manfred Müllner, Stv. Geschäftsführer, FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, Lothar Roitner, Geschäftsführer, FEEI – Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie, Erich Scheithauer, Geschäftsleiter, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Lucas Nerud, Geschäftsführer Vertrieb, Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH, Robert Pfarrwaller, Vorsitzender der Geschäftsführung/ CEO bei Rexel Austria GmbH, Rudolf Koch, ehem. Geschäftsführer Philips Lighting Austria GmbH.



Über das UFH

Die UFH Holding GmbH, der auch die UFH RE-cycling GmbH mit der Kühlgeräte-Recyclinganlage im niederösterreichischen Kematen/Ybbs angehört, hat ihren Sitz in Wien. Unter ihrem Dach sind die UFH Elektroaltgeräte Systembetreiber GmbH und die UFH Altlampen Systembetreiber GmbH als Sammel- und Verwertungssysteme von Elektroaltgeräten, Altlampen und Altbatterien tätig. Die UFH-Gruppe erzielte 2019 mit rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 10 Mio. Euro und betreuten rund 950 Kunden. Das UFH ist ein Netzwerkpartner des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI). www.ufh.at

