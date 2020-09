Nachhaltige Innovation aus Österreich - Coraldo Hotelslipper

Tiroler Startup Coraldo punktet mit nachhaltigen Hotelslipper, plastikfrei und abbaubar.

Innsbruck (OTS) - Nachhaltiges, faires und ökologisches Handeln wird in der Tourismusbranche in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen wenn es darum geht, aus dem Mitbeweberfeld hervorzustechen. Das Tiroler Startup CORALDO erkannte den Trend und produziert plastikfreie, zu 100 % kompostierbare und damit ethisch und ökologisch unbedenkliche Hotelslipper – und verzichtet dabei nicht auf Qualität und ansprechendes Design.

„Gerade die Hotelbranche wird in der kommenden Zeit umdenken, sich auf ihren Ursprung und nachhaltigen Tourismus besinnen müssen. Gäste setzen mittlerweile eine gewisse Verantwortung voraus und nehmen umweltbewusste Maßnahmen von Hotels als sehr positiv und oft auch als Buchungskriterium wahr“, weiß Martin Girtler, Geschäftsführer von CORALDO.



From cradle to cradle

CORALDO bietet dafür Hoteliers die Möglichkeit, mit einfachen Maßnahmen viel zu bewirken. Zu den Produkten des Unternehmens zählen Zahnbürsten aus Bambus, nachhaltige Wattestäbchen und -Pads in Form eines Vanity Kits, vor allem aber Premium-Slipper für den Hotelbedarf. Diese sind, wie alle anderen Produkte, nicht nur komplett frei von Plastik, sondern bestehen ausschließlich aus natürlichen Materialien wie Kork, Leinen, Vlies oder Flachs. „Unsere Produkte sind somit komplett kompostierbar, können als Bio-Müll entsorgt werden oder sogar als Hackschnitzel wiederverwertet werden“, so Girtler.



Nachhaltigkeit mit anspruchsvollem Design



Dabei hat es CORALDO geschafft, Nachhaltigkeit mit erstklassiger Qualität und ansprechendem Look zu verbinden. Die schlichten und komfortablen Slipper, erhältlich auch für den Wellness- und Nassbereich, sind hochwertig verarbeitet und fügen sich dank ihrem klassischen Design in jede Hotelumgebung perfekt ein. Zudem sind die Produkte stylish verpackt – natürlich in Papier, Bio-Karton oder Säckchen aus Maisstärke. Alle Accessoires sind auf Wunsch auch mit persönlichem Branding und jeweiligem Hotel-Logo erhältlich – für noch mehr plastikfreie Individualität.

