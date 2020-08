EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA - wie in nachfolgender Tabelle dargestellt -Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 27. August 2020 wurden insgesamt 4,48% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.

Meldepflichtige Person:

Name: BlackRock, Inc.

Sitz: Wilmington

Staat: USA

Details zum Anteilsbesitz per 27. August 2020:

______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | % der | Stimmrechte, | | | | | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des| | | gehören | sonstigen | | Emittenten | | | | Instrumente | | | |__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 3,93% | 0,54% | 4,48% | 104.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | 4,00% | 0,47% | 4,47% | | |vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________ |Stimmrechte, | | | | | |die zu Aktien | | | | | |gehören________|_______________|_______________|______________|_______________| |ISIN der Aktien| Anzahl der | | % der | | |_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____| |_______________|_______________|______4.091.541|______________|__________3,93%| |GESAMT_________|_______________|______4.091.541|______________|__________3,93%|

_____________________________________________________________________________ |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte, die| | | Art des | | |erworben werden | % der | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist| können, wenn | Stimmrechte | | | | |Finanzinstrument| | |_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________| |Wertpapierleihe|_____________|______________|_________424.713|__________0,41%| |GESAMT_________|_____________|______________|_________424.713|__________0,41%|

______________________________________________________________________________ |Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______| | Art des | | | Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |CFD________|____________|______________|____Cash____|_____140.104|_______0,13%| |GESAMT_____|____________|______________|____________|_____140.104|_______0,13%|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | | Direkt | | | | | Direkt | Direkt | gehaltene | | | | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) | | Ziffer | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | | | | | |in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |BlackRock, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 2 |Holdco 2, | 1 | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 3 |Financial | 2 | | | | | |Management, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 4 |International| 3 | | | | | |Holdings, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BR Jersey | | | | | | 5 |International| 4 | | | | |_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 6 |Australia | 5 | | | | | |Holdco Pty. | | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Investment | | | | | | 7 |Management | 6 | | | | | |(Australia) | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 8 |Trident | 1 | | | | |_________|Merger_LLC___|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 9 |Investment | 8 | | | | | |Management | | | | | |_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 10 |(Singapore) | 5 | | | | | |Holdco Pte. | | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock HK | | | | | | 11 |Holdco | 10 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 12 |Management | 11 | | | | | |North Asia | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock Lux| | | | | | 13 |Finco | 11 | | | | |_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 14 |Japan | 13 | | | | |_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 15 |Japan Co., | 14 | | | | |_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 16 |(Singapore) | 10 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 17 |BlackRock | 5 | | | | |_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | 18 |BlackRock | 17 | | | | |_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 19 |Cayman West | 18 | | | | | |Bay Finco | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 20 |Cayman West | 19 | | | | | |Bay IV | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 21 |BlackRock | 20 | | | | |_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 22 |Finance | 21 | | | | | |Europe | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 23 |Investment | 22 | | | | | |Management | | | | | |_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 24 |Management | 23 | | | | | |Deutschland | | | | | |_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 25 |International| 21 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 26 |(Netherlands)| 22 | | | | |_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 27 |Advisors (UK)| 22 | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 28 |Capital | 3 | | | | | |Holdings, | | | | | |_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________| | 29 |BlackRock | 28 | | | | |_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 30 |Canada | 17 | | | | |_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 31 |Canada | 30 | | | | |_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Asset | | | | | | 32 |Management | 31 | | | | | |Canada | | | | | |_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________| | 33 |BlackRock | 3 | | | | |_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | 34 |BlackRock | 33 | | | | |_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | 35 |Delaware | 34 | | | | |_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________| | 36 |BlackRock | 35 | | | | |_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________| | |BlackRock | | | | | | |Institutional| | | | | | 37 |Trust | 35 | | | | | |Company, | | | | | | |National | | | | | |_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|

Sonstige Kommentare:

Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die auf Aktien basierenden Stimmrechte von BlackRock, Inc. die Schwelle von 4% unterschritten.

