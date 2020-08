Capsa Healthcare führt mobilen Computerabeitsplatz Trio(TM) zur verbesserten medizinischen Versorgung in allen Pflegeumgebungen ein

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Capsa Healthcare gab heute die Einführung des neuen mobilen Computerarbeitsplatzes Trio(TM) bekannt. Trio ist die Point-of-Care-Plattform der neuesten Generation von Capsa zur mobilen Nutzung von elektronischen Gesundheitsakten und zur Unterstützung eines effizienten und genauen Medikamentenmanagements.

Trio verbindet die neueste Technologie mit den intelligentesten und zuverlässigsten Computing-Wagen aller Zeit. Dabei bietet Trio ein ausgefeiltes ergonomisches Design in Kombination mit einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit, Lenkbarkeit und Systemlaufzeit. Neben den üblichen Bedürfnissen zur klinischen Dokumentation und Medikamentenvergabe ermöglicht Trio auch eine Konfiguration für eine Vielzahl von Anwendungen wie Telemedizin, Patientenerfassung und Phlebotomie.

"Wir von Capsa freuen uns darüber, eine Lösung anbieten zu können, die die Zuverlässigkeit unserer bewährten Plattformen mit verbesserten intelligenten Funktionen kombiniert, wie sie die Kunden in den heutigen mobilen Computerarbeitsplätzen erwarten", so Avi Zisman, Präsident und CEO bei Capsa. "Ergänzt durch Trio bietet unser Produktportfolio den Kunden eine nie dagewesene Vielfalt an Lösungen zur Ermöglichung einer Gesundheitsversorgung am Point-of-Care."

Trio ist die fortschrittlichste Arbeitsstation von Capsa Healthcare und enthält neue Funktionen, die die wesentlichen Aufgaben des klinischen Personals unterstützen:

Intuitive Bedienzentrale mit Touchscreen-Navigation für hilfreiche Informationen, Kommunikationswerkzeuge und Speichervoreinstellungen für jeden Benutzer

N-Stride Lenkhilfe und eine kompakte, leichtgewichtige Bauweise für optimale Wendigkeit.

Neue, skalierbare Energieplattform GoLife(TM) mit verlängerter Laufzeit von über 24 Stunden

Neues, flexibles Aufbewahrungssystem MaxBin für alle Arbeitsabläufe bei der Medikamentenverabreichung mit großen Behältern und weich schließenden Schubladen

Verbesserte Cloud-basierte Flottenverwaltungs-Software N-Sight(TM) zur Unterstützung der IT-Abteilung bei der Verwaltung von Wagenbeständen in einer Einrichtung oder innerhalb einer Gesundheitsorganisation

Leicht abwischbare, glatte Oberflächen und ein integriertes antimikrobielles Zusatzmaterial an erhöhten Kontaktpunkten

"Das zentrale Anliegen des Designs von Trio ist es, den klinischen Anwendern ein intuitives und optimiertes Benutzererlebnis zur Unterstützung ihrer Patientenpflege zu bieten. Unser Schwerpunkt liegt auf der benutzerspezifischen Ergonomie und hervorragenden Leistung, untergebracht in einer leichtgewichtigen Arbeitsstation mit kleinem Format. So haben wir eine Lösung entwickelt, die dem Pflegepersonal am Point-of-Care als zuverlässigster Partner dient", so Craig Rydingsward, VP Vertrieb, Akutversorgung bei Capsa Healthcare. "Die innovativen Fortschritte von Trio bei der Systemlaufzeit in Verbindung mit stabilen Funktionen für Flottenmanagement und Kommunikation, die jetzt in N-Sight angeboten werden, ermöglichen es der IT-Abteilung und der Verwaltung, einen echten Mehrwert in aus der POC-Flotte zu schöpfen."

Vollständige Produktinformationen erhalten Sie unter www.capsahealthcare.com/product/trio-computing- workstations/.

Informationen zu Capsa Healthcare

Capsa Healthcare ist weltweit führend in der Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Lösungen für ein breites Spektrum von Pflegedienstleistern. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung verfügt Capsa Healthcare über eine einzigartige Fähigkeit, Anforderungen der verschiedenen Bereiche des Gesundheitswesens zu erfüllen und bietet eine breite Palette von Produkten, darunter Medikamentenwagen, medizinische Rollwagen- und Transportlösungen, und Lösungen für mobiles Computing und Apothekenautomatisierung. Capsa Healthcare mit Hauptsitz in Portland, OR, hat über 400 Mitarbeiter mit Management-, Vertriebs- und Produktionsbüros auf der ganzen Welt. Weiter Informationen erhalten Sie unter www.capsahealthcare.com oder 800-437-6633.

Rückfragen & Kontakt:

Liz Delp

614.729.8012, ldelp @ capsahealthcare.com

Foto - mma.prnewswire.com/media/1245124/Trio_Computing_Workstation_from_Capsa_Healthcare.jpg