Das war das ÖMG Sommerfest 2020

Marketing trifft sich am schönsten Wasser-Platzerl Wiens

Wien (OTS) - Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud am 27. August 2020 zum „mit Abstand“ schönsten Sommerabend an die Alte Donau. Das sommerliche Marketer-Get-together in der PSV-Lounge war eines der ersten Branchen-Live-Events seit dem coronabedingten Lockdown. Schon allein deswegen folgten viele Mitglieder und branchennahe Vertreter der Einladung der ÖMG.

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft lud am vergangenen Donnerstag zur sommerlichen „Strandparty“ mit zauberhaften Ukulele-Klängen an die Alte Donau. Der Gästeschar war eines gemeinsam, sie waren glücklich endlich wieder einen persönlichen Austausch zu führen. Outdoor, bei bestem Wetter und nahezu unendlich viel Platz für Babyelefanten-Abstand war der Tenor der Geladenen einhellig: „Endlich kann man einander noch vor dem Herbst live sehen!“

Die Gäste stammten aus den Reihen der ÖMG-Mitglieder, aber auch Interessierte („die grünen Bändchen“) und bekannte Gesichter der Kommunikationsbranche kamen ans Gänsehäufelnahe Strandbad. Um 17:17 zum Afterwork-Networking mit köstlichen Speisen kamen rd. 130 Gäste aus der Branche und genossen den Sommerabend direkt am Wasser. Barbara Rauchwarter, Präsidentin der Österreichischen Marketing-Gesellschaft, zeigte sich erfreut: „Wir suchen die Nähe zu unseren Mitgliedern und uns war klar, dass es in diesem besonderen Jahr besser ist, die Outdoor-Saison dafür zu nutzen.“ Das vergangene erste Halbjahr wurde seitens der ÖMG ausschließlich mit „Online-Sprechstunden“ zu diversen Themen bestritten. „Wir alle sehen mit gemischten Gefühlen dem Herbst entgegen, da war es uns wichtig, „good vibes“ und den Sommer für den Branchenaustausch zu nutzen.“, so Alexander Oswald, Präsident der ÖMG. Wie immer bei der ÖMG gab es auch diesmal wieder musikalische Untermalung und zwar von der bezaubernden Mara. Zu hören u.a. hier >>

Gesehen wurden dabei unter anderem Joachim Feher (Geschäftsführer RMS), Andreas Wochenalt (Teamleiter Innovation & Kampagnen, Österreich Werbung), Bettina Schuckert (Head of Marketing kika/ Leiner), Jürgen Hofstätter (GF Windobona), Martina Kapral (GF Potential AG), Gabriele Schöngruber (CX Customer Experience Manager Oracle), Gerhard Weber (Inhaber vektorama.city) sowie die Vorstandsriege der ÖMG u.a. mit Maimuna Mosser (Chief Business Development Officer bei IKEA Austria), Evelyn Herl (Marketingdirector GW Cosmetics), Barbara Rauchwarter (CMO APA-Gruppe) und noch viele mehr.

ÖMG setzt auf Voice

Nicht nur die musikalische Untermalung ist bei ÖMG Festen ein fixer Programmpunkt, nun kann man zudem der Marketer-Gedankenwelt mit dem „OMG Make Marketing great again“-Podcast folgen. Produziert wird dieser von Georg Gfrerer und seiner Podcast-Agentur Audio Funnel. Zu hören ist der Marketer-Podcast auf Apple und Spotify

