Arbeiten an L 110 in Herzogenburg sind abgeschlossen

Landesstraße L 70 in Süßenbach neugestaltet

St. Pölten (OTS) - Die Landesstraße L 110 in Herzogenburg wurde in den vergangenen vier Monaten mit Kosten von rund 800.000 Euro abschnittsweise ausgebaut und neugestaltet. Die Arbeiten für den 1,1 Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Herzogenburg Stadt und dem Kreisverkehr der L 110 mit der L 2200 konnten nun abgeschlossen werden. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern“, betont dazu Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Auch die bestehenden Nebenflächen, Parkplätze und Gehsteige wurden saniert beziehungsweise neu errichtet. Die Arbeiten wurden von Baufirmen aus der Region durchgeführt.

Ebenfalls saniert und erneuert wurde die Landesstraße L 70 im Ortsbereich von Süßenbach (Gemeindegebiet von Kirchberg am Walde) vom Kreuzungsbereich der Landesstraßen L 65 mit der L 70 in Richtung Limbach. Auf einer Länge von rund 230 Metern, verbunden mit Kosten von etwa 170.000 Euro (Land Niederösterreich 130.000 Euro, Marktgemeinde Kirchberg am Walde 40.000 Euro), wurde die komplette Straßenkonstruktion der Landesstraße L 70 erneuert und ein neuer Belag aufgebracht. Die Fahrbahn wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und den örtlichen Verhältnissen mit einer Breite von bis zu 5,5 Metern ausgeführt. Zur Aufschließung eines neuen Siedlungsgebietes wurde durchgängig ein Gehsteig neu errichtet. Die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Allentsteig in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Kirchberg/Walde und Baufirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund drei Monaten durch.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

