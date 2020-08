Covid-19: Weitere Soldaten in Tirol eingesetzt

36 Soldaten unterstützen Gesundheitsbehörden beim Contact Tracing und bei Hotline

Wien (OTS) - Ab Dienstag, den 01. September 2020, werden 36 Soldaten bei der gesundheitsbehördlichen Nachverfolgung von Covid-Verdachtsfällen und beim Betreiben der Gesundheitshotline "1450" unterstützen. Ausgelöst wurden die Assistenzeinsätze durch eine weitere Anforderung des Landes Tirol an das Österreichischen Bundesheer.

"Die Lageentwicklung in Tirol zeigt, dass das Bundesheer mehr denn je benötigt wird. Unsere Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres stehen für dringend notwendige Assistenzanforderungen jederzeit bereit. Das Bundesheer sorgt rund um die Uhr und gemeinsam mit den zivilen Behörden für die Sicherheit Österreichs", so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage trifft das Land Tirol derzeit Maßnahmen, um Infektionsherde möglichst rasch zu erkennen und so die unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern. Dabei spielen eine zentrale Contact Tracing-Einheit und die Gesundheitshotline "1450" des Landes eine bedeutende Rolle. Um beide Bereiche betreiben zu können, werden nun Soldaten eingesetzt. Diese kommen aus Bludesch, Landeck und Lienz.

Ausbildung durch das Land Tirol

Die Soldaten werden am 01. September 2020 durch das Land Tirol und die Leitstelle Tirol geschult und in ihre Aufgaben im Contract Tracing und im Betreiben der Gesundheitshotline "1450" eingewiesen. Die Soldaten versehen ihren Dienst gemeinsam mit Fachleuten des Landes Tirol. Sie werden täglich in der Zeit von 07:00 bis 23:00 Uhr im Einsatz stehen.

Bundesheereinsätze in Tirol

Derzeit sind in Tirol rund 230 Soldatinnen, Soldaten und Zivilbedienstete des Bundesheeres im Einsatz. 76 davon zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden, 110 überwachen die Staatsgrenze, um illegale Einreisen zu verhindern, 40 helfen im Zentrallager der Lebensmittelversorgers Spar in Wörgl; dieser Einsatz dauert voraussichtlich bis 08. September und wird im Rahmen einer Unterstützungsleistung gegen Bezahlung durchgeführt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Bundesheer

Militärkommando Tirol

Major Mag.(FH) Christoph Seidner

Presseoffizier

christoph.seidner @ bmlv.gv.at

0664/622 5305

www.bundesheer.at