FP-Guggenbichler: Klimabemühungen nur Blabla – SPÖ und Grüne lehnen FP-Antrag zur Unterstützung heimischer Bauern ab

Anstatt heimische Bauern und Nahversorgung zu stützen werden weiter Tomaten aus Südamerika importiert

Wien (OTS) - „Wasser predigen und Wein trinken – das ist die rot-grüne Wiener Stadtregierung“ zeigt sich der Marktsprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Udo Guggenbichler enttäuscht über die Ablehnung eines wirklich sinnvollen FPÖ-Antrags im heutigen Wiener Landtag. Die FPÖ hatte gefordert, landwirtschaftliche Produkte mit kurzem Transportweg und damit die Nahversorgung der Wiener Bevölkerung zu fördern. „Damit würde durch den Wegfall langer Transportwege – teilweise aus Übersee – das Klima geschont und gleichzeitig unseren heimischen Landwirten der Rücken gestärkt werden. Eine Situation, bei der alle gewinnen“, erklärt Guggenbichler.

SPÖ und Grüne scheinen aber ihre Beteuerungen für das Klima und für die heimischen Bauern zu kämpfen, ernst zu meinen. „Klimaschutz ist mehr als Parkplätze vernichten und Pools auf Kreuzungen zu stellen“, erinnert Guggenbichler an den FPÖ-Vorschlag, am Naschmarkt ein Österreich-Kulinarium einzurichten, auf dem ausschließlich Produkte aus heimischer Produktion angeboten werden würden. „Auch das hat Rot-Grün abgelehnt. Offenbar will man lieber weiter die Tomaten aus Südamerika importieren und dafür die Wiener Autofahrer sekkieren“, so Guggenbichler abschließend.

