Toto: Salzburger knackt Doppeljackpot mit rund 13.500 Euro

Jackpot im ersten und Sologewinn im zweiten Rang der Torwette

Wien (OTS) - Der Toto Doppeljackpot hat einen Abnehmer gefunden. Ein Salzburger versuchte sein Glück mit dem System 832 und hatte damit Glück. Er tippte als einziger 13 Spiele richtig, knackte damit den Doppeljackpot im Alleingang und gewann – dank des Systems – nicht nur die rund 13.500 Euro für den Dreizehner, sondern auch noch rund 4.500 Euro für zusätzliche Zwölfer, Elfer und Zehner.

In der Torwette gelang es abermals niemandem, fünf Ergebnisse richtig vorherzusagen, womit der Jackpot in eine weitere Runde gehen. Im zweiten Rang gab es einen Sologewinn. Ein Vorarlberger kam per Quicktipp zu vier richtigen Ergebnissen und gewann damit knapp 2.000 Euro.

Annahmeschluss für die Toto Runde 36 ist am Donnerstag um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 35B

1 Dreizehner zu EUR 13.459,10 12 Zwölfer zu je EUR 605,60 68 Elfer zu je EUR 8,60 299 Zehner zu je EUR 3,90 130 5er Bonus zu je EUR 3,70

Der richtige Tipp: X 2 2 2 2 / 1 1 X 2 2 2 2 2 1 X 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 19.732,80 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 1.945,80 Torwette 3. Rang: 12 zu je EUR 37,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 135.397,29

Torwette-Resultate: 1:1 0:1 0:1 0:2 0:2

