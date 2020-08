Schieder zu Nordmazedonien: Jetzt kann Reformkurs weitergehen!

Neuer Schwung für die EU-Beitrittsverhandlungen mit Premierminister Zaev

Wien (OTS/SK) - SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zeigt sich erfreut über die neue Regierung in Nordmazedonien. "Ich gratuliere Zoran Zaev zur erfolgreichen Regierungsbildung. Erneut kommt ihm als Premierminister eine wichtige Rolle in den nächsten Etappen zur EU-Mitgliedschaft Nordmazedoniens zu. Er hat bereits in der Vergangenheit großen Mut und Reformwillen gezeigt, darauf hat nach einigem Zögern immerhin auch die EU entsprechend geantwortet. Denn der Westbalkan braucht eindeutig eine europäische Perspektive."

Schieder erwartet sich nun neuen Schwung für die Verhandlungen über einen EU-Beitritt: "Angesichts der Coronakrise, die bisher schon Nordmazedonien hart getroffen hat, wären Fortschritte im Verhandlungsmarathon ein wichtiges Signal. Dafür braucht es neben der Bündelung aller proeuropäischen Kräfte in Nordmazedonien auch das weiterhin klare Bekenntnis der EU zu einem transparenten und nachvollziehbaren Beitrittsprozess." (Schluss) ls

