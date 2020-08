"EMILIO VEDOVA – ARNULF RAINER: Tizian schaut"

Neue Ausstellung ab 6. September im Arnulf Rainer Museum

Baden (OTS) - Die Ausstellung „Emilio Vedova – Arnulf Rainer: ‚Tizian schaut“ bringt erstmals die Kunst von Arnulf Rainer mit der seines großen Weggefährten und Freundes Emilio Vedova zusammen. Die beiden waren Kollegen, die wechselseitig ihre Malerei hoch schätzten.



Die Auswahl der 100 Werke für die Ausstellung wurde von Fabrizio Gazzarri, dem Direktor des Archivs und der Sammlung der Fondazione Emilio e Annabianca Vedova in Venedig, gemeinsam mit Helmut Friedel vorgenommen. Im Gegenzug zu dieser Ausstellung soll im kommenden Jahr der Dialog „Vedova – Rainer“ in neuer Konstellation in der Fondazione Vedova in Venedig fortgeführt werden.

"In dieser Ausstellung steht das Werk Emilio Vedovas an erster Stelle, und Arnulf Rainer, dessen Arbeiten im Arnulf Rainer Museum schon so vielfältig gezeigt wurden, „antwortet“ denen des Venezianers. Die Ausstellung zeigt eine Reihe von Werken, die zwar nicht den gesamten langen Werdegang Vedovas gebührend abdecken, aber einige bedeutsame Punkte hervorheben. Vedovas Arbeiten in der Ausstellung reichen von den 1930er-Jahren bis zu den frühen 1990er-Jahren. Rainer antwortet deutlich mit seinen Fingermalereien der 1960er- bis 1980er-Jahre, aber auch durch gestische Bewegungsabläufe in Fotoübermalungen der Serie „America! America!“ (1980–1990) und nicht zuletzt in der Suite von überzeichneten Piranesi-Blättern aus dem Jahr 1987."

(Kurator Helmut Friedel, Auszug aus dem Katalogtext)

„Die Ausstellung„Emilio Vedova – Arnulf Rainer: ‚Tizian schaut‘“ ist zuallererst eine Begegnung zwischen den Werken zweier großer Künstler ihrer Zeit, die eine herzliche Freundschaft und eine ähnliche Auffassung über den Wert der Kunst verband – erlebt und zum Ausdruck gebracht als verantwortungsbewusste Beziehung zu den Ereignissen unserer Welt. Ihre Geschichte, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa ganz persönliche künstlerische Entwicklungen durchlaufen hat, gibt Zeugnis von einer aufmerksamen und feinfühligen Menschlichkeit. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, mithilfe des Kunstwerks und eines authentischen und starken Denkens die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und ihre Schönheit im Sinne eines Daseins, das sich seiner Unvollkommenheit bewusst ist, zum Ausdruck zu bringen.“ (Kurator Fabrizio Gazzarri, Auszug aus dem Katalogtext)



Laufzeit

Sonntag, 6. September 2020 - Montag, 5. April 2021



Öffnungszeiten

Dienstag - Sonntag von 10 bis 17 Uhr

(Montag wenn Feiertag von 10 bis 17 Uhr)

Führungen durch die Ausstellung:

Samstag und Feiertag um 15 Uhr

Sonntag um 14 und 15 Uhr

Familienführung am Sonntag um 14 Uhr



Zur Ausstellung erscheint ein umfassender Katalog:

VEDOVA-RAINER

Hrsg. Helmut Friedel für das Arnulf Rainer Museum

Grafische Gestaltung: Christian Schepe

Textbeiträge: Arnulf Rainer, Hannelore Ditz, Alfredo Bianchini, Fabrizio Gazzarri & Helmut Friedel

160 Seiten

Deutsch/Englisch

Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König

Köln 2020

ISBN 978-3-96098-877-9

€ 39,--

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Julia Wagentristl

julia.wagentristl @ arnulf-rainer-museum.at

02252/209 196 12