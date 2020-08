NEOS Wien: Keine Indexierung der Sonderzahlung für Familien in Wien!

Bettina Emmerling: „Stadt Wien soll die Reduktion für Kinder, die im Ausland leben, ausgleichen.“

Wien (OTS) - Als „Frage der Menschlichkeit und der Fairness“ bezeichnet NEOS Wien Sozialsprecherin Bettina Emmerling ihren Vorschlag, dass die Stadt Wien die Indexierung der Sonderzahlung für Familien der Bundesregierung ausgleichen soll: „Mit September wird der von der Bundesregierung beschlossene Familienbonus ausbezahlt werden - doch nicht alle Familien werden ihn in der selben Höhe bekommen. Weil Türkis-Blau hat beschlossen, dass diese Leistungen niedriger sein soll, wenn die Kinder der Familien in einem anderen Land mit niedrigerem Lohnniveau leben. Diese Indexierung ist eine Diskriminierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die in Österreich arbeiten und Steuern und Abgaben zahlen, auch wenn ihre Kinder nicht im Land sind. Wer sind denn diese betroffenen Menschen? Eben jene, die so oft als Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie bezeichnet werden - Menschen in Pflegeberufen, im Gesundheitssystem, in der Systemerhaltung. Sie haben sich diesen Bonus in der gleichen Höhe verdient. Deshalb schlagen wir NEOS heute im Wiener Landtag vor, dass die Stadt Wien die indexierten Zahlungen auf die normale Höhe aufstockt.“

Unterstützung kündigt Emmerling für die Initiative der rot-grünen Stadtregierung an, die verhindert, dass die Einmalzahlung für Arbeitslose der Bundesregierung nicht von der Mindestsicherung abgezogen wird.

