Forum Alpbach: Energiewende? Ja natürlich! Aber nicht vor meiner Haustür.

Diskussionsrunde der APG zu den Fundamenten der Energiewende, mit Fokus auf den dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen und deren Akzeptanz in der Gesellschaft

Wien (OTS) - In Anlehnung an das diesjährige Generalthema des Forum Alpbach – Fundamentals – beschäftigt sich die von Austrian Power Grid (APG) initiierte Diskussionsrunde mit den Fundamenten der Energiewende und der Energiezukunft. Einer Zukunft, an der die APG – als Österreichs unabhängiger Stromnetzbetreiber – tagtäglich arbeitet. Von zentraler Bedeutung sind dabei der Ausbau der für die Energiezukunft notwendigen Infrastruktur und die Akzeptanz dieser Maßnahmen in der Gesellschaft. Ohne den Ausbau der Strominfrastruktur sind die Energiewende und in weiterer Folge das Erreichen der Klimaziele schlicht nicht möglich.

Dass es den Ausbau von z.B. Windkraftanlagen und Stromnetzkapazitäten für die Energiewende und das Erreichen der Klimaziele braucht, ist vielen Menschen bewusst. Wenn es aber um die Umsetzung konkreter Projekte geht, gibt es häufig Widerstand aus der Bevölkerung. Überspitzt formuliert könnte man dieses Spannungsverhältnis mit „Energiewende? Ja natürlich! Aber nicht vor meiner Haustür.“ zusammenfassen.

Bei der Diskussionsrunde unter dem Titel „Energy Transition? Definitely! But Not in My Backyard” wird dieses Thema am 2. September von 13:00 bis 14:00 Uhr aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Die virtuelle Diskussion im Rahmen der Wirtschafts- und Finanzmarktgespräche des Europäischen Forum Alpbach findet in englischer Sprache statt.

Es diskutieren:

Rana Adib, Geschäftsführerin, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21), Paris

Gerhard Christiner, Technischer Vorstand, Austrian Power Grid (APG), Wien

Christian Redl, Projektleiter, European Energy Cooperation, Agora Energiewende, Berlin

Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor, IASS - Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung, Potsdam

Catharina Sikow, Direktorin in der Generaldirektion für Energie der Europäischen Kommission, Brüssel

Moderation: Madlen Stottmeyer, Die Presse

Weitere Informationen unter: https://2020.alpbach.org/events/73

Das Forum Alpbach findet in diesem Jahr online statt. Zum Preis von 90 Euro können alle Veranstaltungen – und damit auch die Diskussion der APG – virtuell mitverfolgt werden. Informationen unter: https://2020.alpbach.org/ticket

Über Austrian Power Grid (APG)

Austrian Power Grid (APG) ist Österreichs unabhängiger Stromnetzbetreiber, der das überregionale Stromtransportnetz steuert und verantwortet. Ihre Infrastruktur ist die Lebensader Österreichs, der Bevölkerung und seiner Unternehmen. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.400 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 600 Spezialistinnen und Spezialisten betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen seitens Wirtschaft und Gesellschaft anpasst. APG schafft Sicherheit in der Stromversorgung, damit alle Strom haben, wenn sie ihn brauchen. Als one Stop Shop ist APG ein wichtiger Dienstleister der Energiewirtschaft. Mitarbeiter von APG entwickeln die geeigneten Marktprodukte, beherrschen die Physik und garantieren Sicherheit und Effizienz für Österreich. Mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 350 Millionen Euro für den Aus- und Umbau der Netzinfrastruktur 2020 gibt APG der heimischen Bauindustrie einen kräftigen Impuls. Insgesamt wird APG rund 2,9 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren in den Netzaus- und Umbau investieren. Das sind rund 16 Prozent der insgesamt 18 Milliarden Euro, die die E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren in den Netzausbau investieren wird. Beim Sustainable Brand Rating 2020 wird APG in der Kategorie Versorgungs-Infrastruktur auf Platz eins gewählt, im Gesamtrating der Kategorie Investment auf Platz zwei.

