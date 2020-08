„Report“: Ex-Bundeskanzler Kern und Ex-Vizekanzler Mitterlehner im gemeinsamen Interview über den Umgang mit Krisen

Außerdem am 1. September um 21.05 Uhr in ORF 2: Gesundheitsminister Anschober zum Corona-Ampelbetrieb, Sorgen vor dem Schulbeginn und Wiener Ausnahme-Wahlkampf

Wien (OTS) - In der ersten Sendung nach der Sommerpause präsentiert Susanne Schnabl den „Report“ am Dienstag, dem 1. September 2020, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Ampelbetrieb

Eine komplexe und lange Entscheidungsfindung ist abgeschlossen: Ab 4. September nimmt die Corona-Ampel ihren Probebetrieb auf. Doch was bedeutet das in der Praxis? Welche Maßnahmen kommen nach einer Ampelschaltung und welche Unterschiede gibt es zwischen Stadt und Land? Stefan Daubrawa und Helga Lazar berichten.

Dazu live im Studio: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen).

Sorgen vor dem Schulbeginn

Viele Eltern und Lehrer/innen blicken mit Sorge auf den Schulbeginn. Welche Herausforderungen bringt die Corona-Pandemie im Herbst? Einen Vorgeschmack bieten derzeit die Sommerschulen – sie sind eine Art Probelauf. Eines ist jetzt schon klar: Der Schulstart droht holprig zu werden und auch abseits des Regelunterrichts werden viele Schüler/innen zusätzliche Förderung benötigen. An den Schulen herrscht Unsicherheit, wie der Unterricht und die Integration in Corona-Zeiten gemeistert werden sollen, berichten Sophie-Kristin Hausberger und Helma Poschner.

Wiener Ausnahme-Wahlkampf

Der politische Herbst entscheidet sich am 11. Oktober in Wien. Die Parteien bereiten sich auf einen historischen Wahlkampf in einer Ausnahmesituation vor – zwischen Corona-Bekämpfung und Lagerbildung. Der „Report“ analysiert die Zukunft von Rot-Grün in Wien, mögliche Auswirkungen auf die türkis-grüne Bundespolitik und das Wahlverhalten in Krisenzeiten. Ein Bericht von Julia Ortner.

Ein Gespräch über Krisen

Erstmals seit ihrem Rücktritt sprechen Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) gemeinsam in einem Interview über den Umgang mit politischen und wirtschaftlichen Krisen. Wie haben sie die Flüchtlingskrise vor fünf Jahren erlebt, welche Fehler haben sie selbst gemacht, gibt es Parallelen zur Corona-Krise und welche Lehren sollen Politik und Gesellschaft daraus ziehen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at