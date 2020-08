Erfolgreiches erstes Van-Gogh-Wochenende in der ALBERTINA: "Van Gogh, Cézanne, Matisse. Die Sammlung Hahnloser" begeistert das Publikum

Noch bis 15. November Hauptwerke der klassischen Moderne erleben – Mittwoch und Freitag bis 21 Uhr geöffnet

Wien (OTS) - Über 4.000 Besucherinnen und Besucher zählte die ALBERTINA am vergangenen Wochenende in ihrer Herbstausstellung. Die Abendöffnung bis 21 Uhr am Freitag wurde gut angenommen.

Wertvolle Hauptwerke von Cézanne, Van Gogh und Matisse aus der Schweizer Privatsammlung Hahnloser sind endlich in Wien zu sehen. Seit vielen Jahren werden erstmals das berühmte „Nachtcafé“ Van Goghs und sein „Sämann“ öffentlich gezeigt. Nach den Patres der Moderne sind die Folgen dieser Bahnbrecher der Kunstgeschichte zu bewundern: Bei Toulouse-Lautrec, Vallotton, Bonnard und Hodler.

Der Mindestabstand wurden in der Ausstellungshalle von den Besucherinnen und Besuchern penibel eingehalten. Auch die seit kurzem geltende Maskenpflicht stieß auf große Zustimmung. Dank Online-Tickets und guter Organisation durch die Museumsaufsichten konnte das Besucheraufkommen problemlos bewältigt werden.

Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder: „Wir freuen uns sehr über den großen Erfolg und Zuspruch des Publikums. Dieses Wochenende war für die ALBERTINA ein kleiner, aber wichtiger Schritt in jene Normalität, die ich als ‚Leben mit dem Virus‘ bezeichne. Die von uns eingeführte Maskenpflicht hat sich nicht als Last, sondern als ein vom Publikum begrüßter Vorteil für einen sicheren Ausstellungsbesuch herausgestellt.“

Bis 15. November 2020, täglich 10 bis 18 Uhr, Mi & Fr bis 21 Uhr

Pressemappe und Bilder Download

Rückfragen & Kontakt:

Albertina

Mag. Fiona Sara Schmidt

Pressebüro Albertina

Tel.: +43 1 534 83 511

s.Schmidt @ albertina.at

www.albertina.at