Happy Birthday, Harald Krassnitzer!

ORF-Programmschwerpunkt mit u. a. der ORF-2-Premiere von „Pumpen“ als „Tatort“-Saisonauftakt am 6. September

Wien (OTS) - Ob als „Bergdoktor“, „Winzerkönig“, „Tatort“-Kommissar oder in zahlreichen weiteren Rollen – Harald Krassnitzer wird in jeder Rolle zum Publikumsliebling, begeistert regelmäßig ein Millionenpublikum in Österreich und über die Grenzen hinaus und wurde für seine schauspielerischen Leistungen mehrfach ausgezeichnet. ORF 2, ORF III und das Landesstudio Salzburg widmen Harald Krassnitzer, der am 10. September seinen 60. Geburtstag feiert, einen umfassenden Programmschwerpunkt: Mit dem ORF-Krimi „Pumpen“ eröffnet er in einer seiner Paraderollen als Moritz Eisner am Sonntag, dem 6. September 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Adele Neuhauser die neue „Tatort“-Saison. ORF 2 und ORF III präsentieren außerdem schon ab Samstag, dem 5. September, einen Reigen an Dacapos zahlreicher Spielfilme von u. a. „Der Bär ist los! Die Geschichte von Bruno“ über „Trau niemals deiner Frau“ und „Der Wettbewerb“ bis zu „Hochzeit in Rom“. Im Rahmen der ORF-„matinee“ begibt sich Harald Krassnitzer zudem noch einmal an seine persönlichen „Orte der Kindheit“ (6. September, 9.05 Uhr, ORF 2) im Salzburger Land. „Salzburg heute“ (19.00 Uhr), Radio Salzburg und https://salzburg.ORF.at/ präsentieren am Donnerstag, dem 10. September, weiters ein Porträt mit ausführlichem Interview mit dem Jubilar.

ORF-Premiere für „Tatort – Pumpen“

Das österreichische Erfolgsduo eröffnet die neue „Tatort“-Saison:

„Pumpen“ steht am Sonntag, dem 6. September, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Dienstplan, wenn die Spurensuche Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser (auch ab 14. September in „Vier Frauen und ein Todesfall“ in ORF 1) im 23. gemeinsamen Krimi in ein Fitnessstudio führt. Steckt Handel mit verbotenen Substanzen hinter der Tat, oder ist es doch ein ganz anderes Motiv, das mit dem Mordfall zu tun hat? Neben Krassnitzer und Neuhauser standen für diesen neuesten ORF-„Tatort“ u. a. auch wieder Thomas Stipsits, Hubert Kramar und Günter Franzmeier sowie die beiden mit dem Österreichischen Filmpreis 2019 ausgezeichneten Anton Noori und Laurence Rupp vor der Kamera. Andreas Kopriva feiert mit „Pumpen“ sein „Tatort“-Regie-Debüt. Für das Drehbuch zeichnen – ebenfalls erstmals – Robert Buchschwenter und Karin Lomot verantwortlich. „Tatort – Pumpen“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Allegro Film.

Und noch ein zweites Mal kehrt Harald Krassnitzer in seiner Paraderolle als Kommissar Eisner zurück an den „Tatort“ und nimmt in einem seiner ersten Fälle – der auch anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Krimireihe auf dem Programm steht – die Ermittlungen um einen „Tod unter der Orgel“ (5. September, 22.10 Uhr, ORF 2) auf. Vor der Kamera von Walter Bannerts ORF-Film standen u. a. auch August Schmölzer, Michou Friesz, Johannes Silberschneider, Helmut Berger und Michael Schönborn.

Spielfilmreigen in ORF 2

„Der Bär ist los!“ heißt es am Samstag, dem 5. September, wenn um 9.50 Uhr in ORF 2 „Die Geschichte von Bruno“ erzählt wird – die Geschichte von einem Braunbären, der auf der Suche nach einem neuen Revier ganz Tirol und das bayerische Grenzgebiet in Atem hält. Unter der Regie von Xaver Schwarzenberger und nach einem Drehbuch von Felix Mitterer machen in dieser vom ORF koproduzierten Filmsatire Publikumslieblinge wie Fritz Karl, Harald Krassnitzer, Nadeshda Brennicke und Erwin Steinhauer turbulente Jagd auf Meister Petz – um ihn entweder abzuschießen oder um ihn zu schützen. „Trau niemals deiner Frau“ (11.20 Uhr) heißt es für Harald Krassnitzer gleich anschließend in Lars Beckers gleichnamiger ORF/ZDF-Krimikomödie. Denn auch wenn es auf den ersten Blick wie eine Ehe aus dem Bilderbuch aussieht – blättert man auch nur ein paar Seiten zurück, beginnt die Fassade mehr und mehr zu bröckeln. An der Seite von Harald Krassnitzer sind Lisa Maria Potthoff als Krassnitzers Ehefrau und Fritz Karl als ihr Exfreund und Ganove sowie Elena Uhlig, Simon Schwarz, Alexander Held, Thomas Mraz und Gregor Seberg zu sehen.

Eine bevorstehende „Hochzeit in Rom“ führt Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer am Sonntag, dem 6. September, um 14.30 Uhr in ORF 2 in die italienische Hauptstadt. Doch schon beim Treffen der Eltern des Brautpaares kommt so manch gut gehütetes Geheimnis ans Licht – und die geplanten Feierlichkeiten werden zu einer großen Herausforderung. In Olaf Kreinsens Liebeskomödie spielen u. a. auch Matthias Zera, Federica Sabatini, Ricky Tognazzi, Stefania Rocca und Annika Ernst.

Außerdem findet sich das TV-Publikum gemeinsam mit „Familie Wöhler auf Mallorca“ (9. September, 20.15 Uhr, ORF 2) wieder. Bei einer gemeinsamen Bergtour soll der Familienfrieden wieder hergestellt werden – doch das Vorhaben gestaltet sich weitaus schwieriger als gedacht. Neben Publikumsliebling Harald Krassnitzer sind in diesem Spielfilm u. a. Michael Gwisdek, Tino Mewes und Jennifer Ulrich zu sehen.

Und abschließend steht am Samstag, dem 12. September, um 20.15 Uhr ein Dacapo von Lars Beckers ORF/ZDF-Familiendrama „Meine fremde Frau“ auf dem Programm in ORF 2: Zu ebendieser wird Ursula Strauss, die sich nach einem Autounfall an nichts und niemanden – und so auch nicht an TV-Ehemann Harald Krassnitzer – erinnern kann. Und schließlich stellt sich auch heraus, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Unfall handeln kann ... Neben Strauss und Krassnitzer sind Dominik Warta, Nicholas Ofczarek, Philipp Hochmair, Cornelius Obonya und Juergen Maurer Teil der hochkarätigen rot-weiß-roten Besetzung.

Zudem begibt sich Harald Krassnitzer im Rahmen der ORF-„matinee“ bereits am Sonntag, dem 6. September, um 9.05 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Peter Schneeberger erneut an seine persönlichen „Orte der Kindheit“ im Salzburger Land.

Filmschwerpunkt in ORF III

Auch ORF III Kultur und Information gratuliert Harald Krassnitzer zu seinem runden Geburtstag und widmet ihm von Freitag, dem 11., bis Sonntag, den 13. September, einen Film-Schwerpunkt: Den Auftakt macht eine „Hochzeit in Rom“ (11. September, 20.15 Uhr). „Trau niemals deiner Frau“ (21.50 Uhr) lautet für Harald Krassnitzer gleich anschließend das Motto in der gleichnamigen ORF/ZDF-Krimikomödie. Mit dem Zweiteiler „Die Dickköpfe“ – mit Ottfried Fischer und Harald Krassnitzer in den Hauptrollen – wird der Schwerpunkt am Samstag, dem 12. September, ab 10.55 Uhr fortgesetzt, gefolgt von den Fernsehfilmen „Der Wettbewerb“ (14.00 Uhr) und „Gefährliche Gefühle“ (15.30 Uhr), in denen Krassnitzer ebenfalls in einer Hauptrolle zu sehen ist.

Am Sonntag, dem 13. September, beschließen die Dacapos von „Die Dickköpfe“ Teil eins (12.30 Uhr) und Teil zwei (14.05 Uhr) sowie von „Hochzeit in Rom“ (15.40 Uhr) und „Trau niemals deiner Frau“ (17.15 Uhr) den Schwerpunkt.

Landesstudio Salzburg

„Salzburg heute“ (19.00 Uhr), Radio Salzburg und https://salzburg.ORF.at/ präsentieren am Donnerstag, dem 10. September, ein Porträt mit ausführlichem Interview mit dem Jubilar.

