Wölbitsch/Mahrer: Forderung der Wiener Grünen nach Polizei-Entwaffnung ist absurd

Klarstellung von Grünen-Chefin Hebein gefordert – Absurd-populistischer Wahlkampf der Wiener Grünen erreicht Höhepunkt

Wien (OTS) - „Der absurd-populistische Wahlkampf der Wiener Grünen erlebt nun offenbar seinen Höhepunkt. Die Forderung der Wiener Grünen nach Entwaffnung der Polizei lässt jegliche Vernunft und Hausverstand bei den Grünen vermissen und ist damit klar abzulehnen“, so Stadtrat Markus Wölbitsch und Sicherheitssprecher Karl Mahrer. So beantworten die Wiener Grünen auf wahlkabine.at die Frage nach Entwaffnung der Polizei mit „ja“. „Diese Antwort kann nicht ernst gemeint sein. Wir fordern hier Aufklärung von der Grünen-Chefin Hebein sowie eine eindeutige Klarstellung“, fordert Wölbitsch.

„Hier geht es um die Sicherheit der Polizistinnen und Polizisten, die tagtäglich ihr Leben für die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher aufs Spiel setzen“, so Mahrer. Es sei absolut verantwortungslos, eine derartige Forderung in den Raum zu stellen. „Die österreichische Polizei steht im Vertrauensranking weit oben und übt einen sehr verantwortungsvollen Umgang mit der Waffe aus. Die Wiener Grünen sollten schleunigst von derartigen Forderungen Abstand nehmen“, so der Sicherheitssprecher, der abschließend betont: „Wir als neue Volkspartei Wien geben den Polizistinnen und Polizisten vollen Rückhalt. Das ist die beste Garantie für die Sicherheit der Menschen in unserem Land und unserer Stadt.“

