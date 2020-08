„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ am 1. September in ORF 1

Außerdem: ORF-„Sommerkabarett“-Dacapo mit „Viktor Gernot: Im Glashaus“

Wien (OTS) - Zum letzten Mal in diesem Sommer präsentieren Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 1. September 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 in „Willkommen Österreich – Gäste, Gäste, Gäste“ eine Auswahl ihrer spannendsten Talks aus fast 500 Sendungen:

Den Anfang macht der „Godfather of Comedy“, John Cleese, der gemeinsam mit Michael Niavarani zu Gast war und sich gleich mal mit Kaiserspritzern unter den Tisch trank! Danach gibt es ein Wiedersehen mit einem der begehrten Auftritte des Satirikers und Moderators Jan Böhmermann, der gar nicht genug vom politischen Personal in Österreich schwärmen konnte. Die deutsche Autorin Alexa Hennig von Lange lachte viel und musste sich an Grissemanns Augen festsaugen, um ruhig zu werden. Am Ende adelt noch André Heller die beiden „Rotzbuam“ mit seiner Anwesenheit und übergab ihnen einen Preis, der an Schönheit und Eleganz kaum zu überbieten ist – die „Artmann Glocke“.

„Im Glashaus“ sitzt danach um 22.30 Uhr Viktor Gernot beim „Sommerkabarett“-Dacapo in der „DIE.NACHT“: Mit zahlreichen pointierten Szenen und Parodien beschert der Allroundkünstler in seinem Programm einen bunten Scherbenhaufen aus Gefühlen, Glas und verletzten Eitelkeiten.

