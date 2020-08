16. Bezirk: VOLXkino-Filmabend „Gott existiert…“ am 3.9.

Wien (OTS/RK) - Das beliebte ambulante Lichtspieltheater „VOLXkino“ zeigt am Donnerstag, 3. September, in einer Freiluft-Aufführung im 16. Bezirk (Yppengasse/Schellhammergasse) den Streifen „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ (Mazedonien, u.a., 2019, 100 Minuten, Original mit Untertiteln). In dem Film der Regisseurin Teona Strugar Mitevska spielen die Mimen Zorica Nusheva, Labina Mitevska und Simeon Moni Damevski die Hauptrollen. Das Publikum sieht die Geschichte einer Frau namens „Petrunya“, die noch bei den Eltern lebt. Die 31 Jahre alte arbeitslose desillusionierte Historikerin greift in ein religiöses Ritual ein und rettet ein Kreuz aus dem Wasser. Traditionell nehmen Männer diese Handlung vor und es bleiben massive Reaktionen nicht aus. Die treffliche Gesellschaftssatire hat wiederholt Auszeichnungen erhalten. Der Zutritt zu dem 19.30 Uhr beginnenden Filmabend des Vereins „St. Balbach Art Produktion“ ist frei. Info: Telefon 0676/635 122 42 („Hotline“), Telefon 219 85 45 und E-Mail office@volxkino.at.

Kompletter Saison-Spielplan im Internet: www.volxkino.at

Corona-Vorsichtsmaßnahmen (Zählkarten, Sicherheitsabstand) sind einzuhalten. 3 weitere „VOLXkino“-Vorstellungen unter freiem Himmel finden am Freitag, 4. September, statt: Jeweils um 19.30 Uhr starten die Aufführungen in Ottakring (Yppengasse/Schellhammergasse), in Penzing (Matznerpark: Matznergasse/Goldschlagstraße) und in Floridsdorf (Marco-Polo-Platz 9). Im 16. Bezirk läuft der Film „Honeyland – Land des Honigs“ (Konflikt zwischen einer Imkerin und einer Nomadenfamilie). Amüsanter ist der Trickfilm „Coco – Lebendiger als das Leben“ (Miguel landet in der Welt der Toten) im 14. Bezirk. Im 21. Bezirk dreht sich alles um „Thilda & Die beste Band der Welt“ (Ein Musik-Projekt bringt Probleme mit sich). Überall ist der Eintritt kostenlos. Sämtliche Details (Regie, Handlung, Mitwirkende, etc.) sowie der vollständige Spielplan bis Freitag, 18. September, werden im Internet veröffentlicht: www.volxkino.at.

