VP-Arnoldner: SPÖ-Wahlkampf mit Anstand tatsächlich überfällig

Unfaire Attacken der Mitbewerber nehmen zu – Neue Volkspartei Wien bringt Anzeige wegen Sachbeschädigung ein

Wien (OTS) - „Ein SPÖ-Wahlkampf mit Anstand wäre tatsächlich überfällig“, meint Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner in Richtung Bürgermeister Ludwig und erinnert: Mehrere Autos des „Team Türkis“ wurden vergangene Woche mit Graffitis beschmiert und SJ-Pickerl beklebt. „Anstatt sich zu entschuldigen, macht sich die SJ Wien in Internet-Postings über diese Aktion lustig. Ich verlange von der SPÖ-Wahlkampfleitung eine Entschuldigung, Mithilfe bei der Aufklärung und Suche nach Beteiligten sowie die Einstellung solcher Methoden. Sachbeschädigung ist kein Kavaliersdelikt!“, so Bernadette Arnoldner. Die neue Volkspartei Wien hat die Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht.

Auch die anderen Mitbewerber haben bislang nicht mit Fairness geglänzt: Die Neos stürmen Klubräumlichkeiten der anderen Rathaus-Fraktionen und machen ohne Drehgenehmigung Videos; SPÖ-Stadtrat Czernohorszky verunglimpft in einem Video den ÖVP-Wahlkampf; die Wiener Grünen melden aus Angst vor Verteilaktionen eine Dauer-Demonstration rund um den Gürtel-Pool an. „An ernstgemeinten Gesprächen über einen Wahlkampf mit Anstand beteiligen wir uns natürlich gerne“, so Arnoldner abschließend.

