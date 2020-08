Nepp: Ludwigs Gemeindewohnungs-Blase ist geplatzt

Nur österreichische Staatsbürger sollen Anspruch auf Gemeindewohnungen haben

Wien (OTS) - „Ein zentrales Versprechen der SPÖ, Tausende neue Gemeindewohnungen zu bauen, hat sich als leer erwiesen. Statt den von Bürgermeister Ludwig groß angekündigten 4000 Gemeindewohnungen bis 2020 wurden bis heute gerade einmal 120 übergeben“, kritisiert Wiens FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp das Versagen der Wiener SPÖ.

„Wien braucht eine massive Erhöhung der Bauleistung im geförderten Bereich sowie eine Vergabe, die an die österreichische Staatsbürgerschaft gekoppelt ist“, fordert Nepp Gemeindewohnungen für Österreicher. „Wenn sogar Der Standard Michael Ludwigs Scheitern dokumentiert, zeigt das, was es geschlagen hat“, verweist Nepp auf die aktuelle Berichterstattung. „Die SPÖ hat jedwede wohnpolitische Kompetenz eingebüßt. 150.000 Gemeindewohnungen sind faktisch sanierungsbedürftig“, erinnert Nepp an Kritik durch den Rechnungshof.

„Michael Ludwig fährt den Gemeindebau an die Wand. Von den großspurigen Versprechen ist weit und breit nichts in die Tat umgesetzt worden. Die Gemeindebau-Initiative der SPÖ hat sich als ein riesiger Flop erwiesen. Daher braucht es eine starke FPÖ als Gegengewicht, die ordentlich Druck macht, damit die Wiener zu leistbarem Wohnraum kommen“, so Nepp.

