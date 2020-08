ZackZack: Aktion Koks: Die ÖVP-Geheimaktion gegen Strache

Geheime Dokumente belasten Chef der SOKO-Ibiza schwer

Wien (OTS) - Am 21. Juli 2020 wendet sich der Ibiza-Beschuldigte und Rechtsanwalt Ramin Mirfakhrai an die Staatsanwaltschaft. Es geht um ein Haarbüschel, mit dem Ex-FPÖ-Chef Strache Drogenkonsum nachgewiesen werden sollte. Es geht um ÖVP-Hintermänner, die den Angriff auf Strache finanzieren wollten. Und es geht um Andreas Holzer, den Chef der SOKO Ibiza.

Andreas Holzer hat die ÖVP-Aktion gegen Strache kriminalpolizeilich geleitet. Vom Handy des Schreddermanns bis zur Verfolgung der Casino-Spuren weiß die ÖVP, was sie an Holzer als Chef der SOKO Ibiza hat. Jetzt steht Holzer im Verdacht, Kopf des ÖVP-Putztrupps in der SOKO Ibiza zu sein.

https://zackzack.at/2020/08/31/aktion-koks-die-oevp-geheimaktion-gegen-strache-geheimes-dokument-belastet-chef-der-soko-ibiza-schwer/



