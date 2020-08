13 Verkehrstote in der vergangenen Woche

213 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 30. August 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben sechs Pkw-Lenker, zwei Lenker eines Klein-Lkws, zwei Mitfahrer in einem Pkw, ein Fußgänger, ein Motorradlenker und ein Radfahrer bei zwölf Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 27. August 2020, im Bezirk Völkermarkt, Kärnten, bei dem eine 25-jährige Beifahrerin eines Pkws getötet wurde. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker versuchte laut seinen Angaben, einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen, kam dabei rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Durch den Anprall erlitt die 25-jährige Beifahrerin tödliche und der Lenker unbestimmte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verwendete Pkw nicht mehr zum Verkehr zugelassen war. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, jeweils drei auf einer Landes- und Gemeindestraße und einer auf einer Autobahn ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Kärnten, vier in Niederösterreich und jeweils einer im Burgenland, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit, in drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung, in zwei Fällen eine Vorrangverletzung und in einem Fall ein Fehlverhalten eines Fußgängers. Sieben tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige, und ein Klein-Lkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 30. August 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 213 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 288 und 2018 waren es 277.

