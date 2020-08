Erneut schwere Unwetter in der Steiermark und im Südburgenland

Erste Bilanz: 1,5 Millionen Euro Gesamtschaden auf einer landwirtschaftlichen Fläche von 3.000 Hektar

Wien (OTS) - (Österreichische Hagelversicherung, 31. August 2020): Wetterextreme verursachten am Wochenende wieder Schäden in Millionenhöhe. Betroffen ist erneut die Landwirtschaft im Südburgenland und in der Steiermark, wo viele landwirtschaftliche Betriebe innerhalb kurzer Zeit bereits zum zweiten Mal von Hagelunwettern mit Starkniederschlag und Sturm heimgesucht wurden. Nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung wurden im Südburgenland 2.000 Hektar und in der Steiermark 1.000 Hektar Agrarfläche massiv beschädigt. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt 1,5 Millionen Euro, davon 800.000 Euro im Burgenland.

Schadensüberblick im Detail:

Betroffene Bezirke: Burgenland: Oberwart, Güssing Steiermark: Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Deutschlandsberg

Betroffene Kulturen: Mais, Soja, Kürbis, Wein, Obst, Grünland

Betroffene Agrarfläche/Schaden in der Landwirtschaft: Burgenland: 2.000 Hektar, 800.000 Euro Steiermark: 1.000 Hektar, 700.000 Euro



Die Schadenserhebung ist bereits im Gange, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten.

Schäden werden am besten online unter www.hagel.at an die Österreichische Hagelversicherung gemeldet.

