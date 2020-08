Start in die neue Kinosaison im Kino im Kesselhaus in Krems

57 Vorstellungen im September

St. Pölten (OTS/NLK) - Insgesamt 57 Vorstellungen hat das Kino im Kesselhaus am Campus Krems zum Start in die neue Kinosaison im September angesetzt, darunter aktuelle Spielfilme und Dokumentationen, Kinderfilme, Gespräche, ein Live-Konzert sowie themenbezogene Kooperationsveranstaltungen. So wird am Dienstag, 22. September, gemeinsam mit dem Archiv der Zeitgenossen „Ein Fest für Peter Patzak“ ausgerichtet: Anlässlich seines 75. Geburtstages wird dabei zunächst ab 18 Uhr sein früher Kurzfilm „His Bag“ aus dem Jahr 1967 gezeigt, danach spricht der Künstler und Filmemacher mit dem Journalisten Peter Huemer, ehe ab 20.30 Uhr die Folge „Der Geburtstag“ der Serie „Kottan ermittelt“ auf dem Programm steht; der Eintritt ist frei.

In der Reihe „Im Gespräch“ ist am Mittwoch, 9. September, Susanne Brandstätter im Kino im Kesselhaus zu Gast, um zur Einstimmung auf die US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen über ihre Doku „This Land Is My Land“ zu sprechen. Am Dienstag, 15. September, wird der saudi-arabische Streifen „Das Mädchen Wadjda“ gezeigt, der erstarkendes weibliches Selbstbewusstseins thematisiert. In „Corpus Christi“, Polens Beitrag zum Auslands-Oscar, erzählt Jan Komasa ab Donnerstag, 17. September, die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte eines vorbestraften 20-Jährigen, der unbedingt Priester werden will. Am Mittwoch, 23. September, gibt My Ugly Clementine ein Live-Konzert, ehe am Mittwoch, 30. September, Levan Akin in „Als wir tanzten“ Einblicke in das nationale Staatsballett Georgiens gibt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

